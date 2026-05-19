Минус Рязанский НПЗ: что известно об остановке завода, который обеспечивал 5% нефтепереработки России

Один из крупнейших российских НПЗ прекратил производство. Несмотря на то что сама Россия не сообщала о поражении Рязанского объекта переработки нефти, источники СМИ свидетельствуют об иной ситуации на заводе.

Что известно о Рязанском НПЗ?

О том, какая сейчас ситуация в России на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Reuters.

Рязанский НПЗ, на который приходится 5% от общей нефтяной переработки России, прекратил производство. Об этом стало известно 19 мая от двух источников издания.

Отмечается, что причиной остановки является атака украинских дронов 15 мая. Тогда местные власти заявили об атаке на Рязань и назвали жертв среди людей. Относительно промышленных объектов, отмечалось лишь о том, что есть попадание в одно из предприятий. Но его не назвали.

Издание обратилось к "Роснефти", чтобы получить официальный комментарий. Но компания, которая владеет предприятием, ответа пока не предоставила.

Известно, что мощности завода в 2024 году были такими:

переработка 13,1 миллиона метрических тонн сырой нефти;

производство 2,2 миллиона тонн бензина;

производство 3,4 миллиона тонн дизельного топлива;

производство 4,3 миллиона тонн мазута.

Важно, Рязанский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. Годовые мощности – около 17 миллионов тонн нефти. В частности известно, что нефтепродукты именно с этого завода обеспечивают армию Кремля.

Что известно об экономическом эффекте украинских атак на российские НПЗ?

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что даже внутренние российские оценки показывают "нарастающее истощение экономики".

По словам министра, украинские дальнобойные санкции работают довольно эффективно. Так, Россия вынуждена сокращать активные скважины по добыче нефти. А падение нефтепереработки с начала 2026 года составляет не менее 10%. В частности среди последствий украинских атак – сокращение экспорта. Показатель транспортировки нефтепродуктов упал на 21% только в апреле.

Даже рост мировых цен на нефть не способен решить проблемы, которые переживает сейчас Россия из-за начавшейся войны против Украины. Правительство России существенно ухудшило прогноз роста российского ВВП в 2026 году с 1,3% до 0,4%,

– добавила Свириденко.

Чиновница акцентировала, что общий дефицит российского бюджета составляет 75,4 миллиарда долларов за январь-апрель 2026 года. Такой показатель на 50% выше планового. А также является самым высоким за первый квартал лет полномасштабного вторжения.

Как рассказал для 24 Канала экономист и финансист, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко из-за украинских ударов Россия потеряла около 30% доходов, которые могла получить от экспорта нефти.

Если бы не наши удары, то эта цифра была бы примерно на 30% больше. Рост российского ВВП месячно был бы не 10, а 13 миллиардов. Поступления в бюджет были бы не 2,5 – 3 миллиарда долларов, а на 30% больше,

– отметил Савченко.

Экономист добавил, что только за месяц увеличенного спроса на российскую нефть (после начала войны на Ближнем Востоке), Россия могла заработать +10 миллиардов долларов.

В то же время по мнению Савченко, сейчас Россия адаптируется к украинским атакам. В частности усиливает ПВО, чтобы уберечь важные объекты. Поскольку для Украины вопрос заработков России сверхважный, экономист советует искать предприятия или объекты с наименьшей защитой и бить именно по ним.

Как по мне, лучшая стратегия сейчас – искать любые места хранения нефти и нефтепродуктов, переработки нефти, экспорта через суда и через трубопроводы. И бить там, где меньше защищенности,

– объяснил Савченко.

Ранее в Reuters сообщили, что Украина усилила интенсивность атак на нефтяную инфраструктуру России. Удары по НПЗ за начало 2026 года выросли почти вдвое.

Что еще нужно знать об экономике России?

Кроме того, что Кремль страдает от дефицита бюджета. Еще одна проблема, которая может годами влиять на экономическую ситуацию – нехватка рабочей силы. По предварительным оценкам для восстановления баланса на рынке труда России сейчас нужно 1,5 миллиона работников.

В то же время местные предприятия массово выводят свои средства за границу. Такая тенденция лишь углубит финансовый дефицит в бюджете. Таким образом россияне пытаются "спасти" собственные деньги на фоне ухудшения экономического и финансового состояния страны.