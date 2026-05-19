Що відомо про Рязанський НПЗ?

Про те, яка нині ситуація в Росії на нафтопереробних заводах, пише Reuters.

Рязанський НПЗ, на який припадає 5% від загальної нафтової переробки Росії, припинив виробництво. Про це стало відомо 19 травня від двох джерел видання.

Зазначається, що причиною зупинки є атака українських дронів 15 травня. Тоді місцева влада заявила про атаку на Рязань та назвала жертв серед людей. Щодо промислових об'єктів, зазначалося лише про те, що є влучання в одне з підприємств. Але його не назвали.

Видання звернулося до "Роснефті", щоб отримати офіційний коментар. Але компанія, яка володіє підприємством, відповіді поки не надала.

Відомо, що потужності заводу у 2024 році були такими:

переробка 13,1 мільйона метричних тонн сирої нафти;

виробництво 2,2 мільйона тонн бензину;

виробництво 3,4 мільйона тонн дизельного палива;

виробництво 4,3 мільйона тонн мазуту.

Важливо, Рязанський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Річні потужності – близько 17 мільйонів тонн нафти. Зокрема відомо, що нафтопродукти саме з цього заводу забезпечують армію Кремля.

Що відомо про економічний ефект українських атак на російські НПЗ?

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що навіть внутрішні російські оцінки засвідчують "наростаюче виснаження економіки".

За словами міністерки, українські далекобійні санкції працюють доволі ефективно. Так, Росія змушена скорочувати активні свердловини з видобутку нафти. А падіння нафтопереробки від початку 2026 року складає щонайменше 10%. Зокрема серед наслідків українських атак – скорочення експорту. Показник транспортування нафтопродуктів впав на 21% лише у квітні.

Навіть зростання світових цін на нафту не здатне вирішити проблеми, які переживає зараз Росія через розпочату війну проти України. Уряд Росії суттєво погіршив прогноз зростання російського ВВП у 2026 році з 1,3% до 0,4%,

– додала Свириденко.

Посадовиця акцентувала, що загальний дефіцит російського бюджету складає 75,4 мільярда доларів за січень-квітень 2026 року. Такий показник на 50% вищий від планового. А також є найвищим за перший квартал років повномасштабного вторгнення.

Як розповів для 24 Каналу економіст та фінансист, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко через українські удари Росія втратила близько 30% прибутків, які могла отримати від експорту нафти.

Якби не наші удари, то ця цифра була б приблизно на 30% більше. Зростання російського ВВП місячно було б не 10, а 13 мільярдів. Надходження до бюджету були б не 2,5 – 3 мільярди доларів, а на 30% більше,

– зазначив Савченко.

Економіст додав, що лише за місяць збільшеного попиту на російську нафту (після початку війни на Близькому Сході), Росія могла заробити +10 мільярдів доларів.

Водночас на думку Савченка, нині Росія адаптується до українських атак. Зокрема посилює ППО, щоб вберегти важливі об'єкти. Оскільки для України питання заробітків Росії надважливе, економіст радить шукати підприємства чи об'єкти з найменшим захистом і бити саме по них.

Як на мене, найкраща стратегія зараз – шукати будь-які місця зберігання нафти та нафтопродуктів, переробки нафти, експорту через судна і через трубопроводи. І бити там, де менше захищеності,

– пояснив Савченко.

Раніше у Reuters повідомили, що Україна посилила інтенсивність атак на нафтову інфраструктуру Росії. Удари по НПЗ за початок 2026 року зросли майже вдвічі.

Що ще потрібно знати про економіку Росії?

Окрім того, що Кремль потерпає від дефіциту бюджету. Ще одна проблема, яка може роками впивати на економічну ситуацію – брак робочої сили. За попередніми оцінками для відновлення балансу на ринку праці Росії нині потрібно 1,5 мільйона працівників.

Водночас місцеві підприємства масово виводять свої кошти за кордон. Така тенденція лише поглибить фінансовий дефіцит у бюджеті. У такий спосіб росіяни намагаються "врятувати" власні гроші на тлі погіршення економічного та фінансового стану країни.