Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Які деталі атак на Росію?
У Генштабі підтвердили, що 18 травня Сили оборони України вгатили по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Він розташований у місті Кстово Нижньогородської області Росії.
Після атаки на території НПЗ сталась пожежа. А масштаби завданих збитків наразі уточнюються.
НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – один з найбільших таких заводів у Росії. Його потужність – 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо для потреб російської армії.
Наступного дня під ударом була нафтоперекачувальна станція "Ярославль-3" поблизу Семибратового в Ярославській області.