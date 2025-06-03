Средства заканчиваются: в России сокращают выплаты за участие в войне против Украины

В Башкортостане сократили единовременную выплату за подписание контракта для участия в войне против Украины. С 5 июня она составит миллион рублей вместо нынешних 1,6 миллиона.

В России сокращают выплаты за участие в войне

Указ подписал глава республики Радий Хабиров, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Региональную часть выплаты в Уфе урежут вдвое. Она снизится с 1,2 миллиона до 600 тысяч рублей. Однако там останется муниципальная надбавка в размере 700 тысяч рублей.

В частности федеральная часть в 400 тысяч рублей действует бессрочно по всей России. То есть тот, кто подписал контракт в Уфе, получит 1,7 миллиона, а в других военкоматах региона – 1,4 миллиона рублей.

Башкортостан – по меньшей мере четвертый регион, который снизил выплаты. Например, ранее о сокращении заявили:

власти Ямало-Ненецкого автономного округа (с 3,1 миллиона до 1,9 миллиона рублей); Нижегородской (с 3 миллиона до 1,5 миллиона); Белгородской (с 3 миллиона до 800 тысяч) областей.

Деньги заканчиваются. Теперь придется давить на людей административным ресурсом. Будут ломать через колено,

– считает политолог Аббас Галлямов.

Российские медиа пишут, что сейчас поиск контрактников для армии обходится бюджету примерно в 2 миллиарда рублей в день. Из этой суммы примерно 1,5 миллиарда рублей оплачивают региональные власти, которые вынуждены тратить на вербовочную кампанию почти 3% своих бюджетов. Остальное, то есть 0,5 миллиарда рублей, финансирует федеральная казна.

Важно! Если нынешние темпы расходов сохранятся, к концу года это обойдется бюджету в 730 миллиардов рублей.