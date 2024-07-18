Газовая угроза: может ли Украина оказаться на грани энергетического кризиса зимой

.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции объяснил, что поддерживает возможности сбивания российских ракет Польшей. Важным моментом в этой речи стало то, что направление российских ракет на западную часть Украины – это в основном в сторону газохранилищ, куда впоследствии прилетает.

По словам президента, голубым топливом из этих газохранилищ пользуются и другие государства. Если не защитить хранилища, то Украина и соседние от нее государства могут остаться без голубого топлива в отопительный сезон.

24 Канал узнал, может ли Россия повредить газовые хранилища, какие будут последствия от таких прилетов и хватит ли Украине газа зимой.

Читайте также Света нет еще и из-за жары: как высокая температура влияет на отключения

Россияне "охотятся" на украинские газохранилища

Как рассказал 24 Каналу эксперт Юрий Корольчук, враг уже пытался повредить газохранилища. Целились они именно в систему закачки.

В то же время, по словам эксперта, в само газохранилище трудно попасть из-за того, что оно расположено глубоко под землей.

Юрий Корольчук Эксперт по энергетическим вопросам Газ находится фактически в бывших месторождениях. Это естественные пустоты, которые были обустроены. Попасть в само хранилище российской ракетой пока невозможно, ведь в России нет оружия с такой ударной силой.

Пострадать может только инфраструктура хранилища, которая есть снаружи. Речь идет о компрессорных станциях, которые закачивают газ.

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Геннадий Рябцев также отмечает, что попасть в само газовое хранилище россияне не смогут, пострадать могу только наземная инфраструктура.

Газовые хранилища находятся под землей на глубине около 500 метров.

Рябцев добавляет, что ремонт инфраструктуры возможен, ведь то оборудование не является таким уникальным, как например трансформаторы.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическому рынку Это только оборудование, которое не является уникальным. То есть даже если оно будет повреждено, то его можно быстро восстановить.

Эксперт несмотря на все не исключает возможностей атак россиян и их угрозы в будущем.

Это может были во время отопительного сезона, когда будут низкие температуры, и поэтому прерывание поставок газа, безусловно, является той угрозой, на которую нужно реагировать,

– добавил он.

Какие могут быть проблемы с отоплением зимой

Юрий Корольчук рассказывает, что самой большой проблемой в этом всем является то, что из-за повреждения наземной инфраструктуры газохранилища возможны перебои с отоплением зимой.

Несмотря на позитивные заявления относительно отопительного сезона, я бы не был таким оптимистом. Зима все покажет, насколько можно будет в достаточной степени поднимать те объемы газа, которые мы закачиваем и используем,

– говорит эксперт.

Какая есть альтернатива газу

По словам Корольчука, россиянам удалось повредить наземную инфраструктуру газохранилища во Львовской области. Сейчас система закачки газа работает бесперебойно, однако есть вопросы по подъему газа. На сегодня ремонтная кампания продолжается. Известно, что подъем газа из хранилища начнется в октябре – когда стартует отопительный сезон.

Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом заметил, что для Украины было бы очень хорошо, если бы польская сторона сбивала ракеты в западных областях.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Если они все-таки попадут в газовую инфраструктуру, ее удастся отремонтировать. Однако это не отрицает того факта, что это надо защищать. Было бы неплохо, если бы польская сторона взяла на себя такую "заботу".

Среди всех экспертов Омельченко единственный, кто осторожно комментирует ситуацию с отоплением зимой и вероятными последствиями от нанесенных ракетных ударов по газохранилищам.

По его словам, неизвестно, на что могут пойти россияне и какое оружие использовать, чтобы попасть. Именно поэтому сейчас нужно делать все, чтобы такой катастрофы не случилось.

Подготовка к отопительному сезону 2024 – 2025

Эксперт добавил, что среди альтернативных вариантов в случае повреждения газохранилищ в отопительный сезон часть населения могут перевести на отопление углем.

Нынешнюю зиму Украина прошла без привлечения импорта газа. В "Нафтогазе" отмечают, что это удалось благодаря нескольким факторам, в частности из-за уменьшения потребления, а также из-за увеличения добычи газа.

В 2024 году Укргаздобыча установила рекорд по добыче газа – было добыто 6,913 миллиарда кубометров товарного газа за первое полугодие. В эксплуатацию уже введена 41 новая скважина, из которых 14 являются высокодебитными – одна из скважин имеет суточный дебит более 400 тысяч кубометров.

Как добавляет председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, предстоящий отопительный сезон Украина снова пройдет исключительно на собственной добыче. Закачка газа в хранилища была начата еще с апреля.

У нас есть план – запасти в подземных хранилищах 13,2 миллиарда кубометров до конца октября,

– говорит Чернышев.

В прошлом году "Нафтогаз" запланировал накопить не менее 13 миллиардов кубометров газа в хранилища. В то же время за отопительный сезон 2023 – 2024 годов было отобрано 8,5 миллиарда кубометров природного газа, из них использовано 6,7 миллиарда кубометров.