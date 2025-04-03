Восстановление Украины –это справедливость, –Зеленский заявил, что Россия должна уплатить репарации
- Президент Зеленский заявил, что Россия должна выплачивать репарации для восстановления Украины, подчеркнув, что восстановление – это справедливость.
- Зеленский также сказал, что есть замороженные активы России, которые могут быть использованы для восстановления страны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна выплачивать репарации для восстановления Украины. Он подчеркнул, что страна не планирует прощать Кремль.
Зеленский сказал, что Россия должна уплатить репарации
В частности Владимир Зеленский подчеркнул, что восстановление Украины – это справедливость, пишет 24 Канал со ссылкой на слова украинского лидера во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговщины.
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Восстановление Украины – это справедливость. Потому что то, что разрушила Россия. И Россия должна выплачивать репарации,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина не хочет, чтобы мир им прощал. Но если кто-то все же желает прощать россиянам, то это не украинцы.
Если кто-то хочет прощать, пусть закроет тогда. кто-то должен это восстанавливать. Не только мы своими руками. А деньгами россиян,
– сделал заявление президент Украины.
Согласно его словам, если Россия напрямую что-то не будет платить, есть то заморожены российские активы. Есть много других инструментов, как забрать эти деньги и потратить на восстановление. Это касается всех регионов страны.
Украинский лидер отметил, что восстановление – это важный процесс. И это важный сигнал по возвращению людей в Украину.
Заметьте! Он сказал, что бизнес может участвовать в восстановлении страны, потому что речь идет о рабочих местах, справедливость, гарантии экономического роста для Украины.