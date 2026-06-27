Россия нанесла массированный удар по объектам Нафтогаза в сразу двух областях
Россияне с помощью ракет и беспилотников массированно атаковали производственные мощности Нефтегаза сразу в двух областях – Полтавской и Харьковской.
Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий в фейсбуке.
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Каковы последствия российских обстрелов?
В течение последних двух дней российские войска наносили массированные удары по производственным объектам "Нафтогаза". Для нанесения ударов оккупанты применили как минимум четыре баллистические ракеты, в том числе с кассетной боевой частью, а также ударные беспилотники.
По данным компании, в результате одной из атак был поврежден вахтовый автобус, перевозивший работников производственного объекта. Несмотря на удар, люди, к счастью, не пострадали, но транспортное средство получило повреждения.
Имеются разрушения, продолжается оценка последствий атаки. Благодаря системно принятым мерам безопасности обошлось без пострадавших среди наших коллег,
– говорится в сообщении.