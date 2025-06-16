Ключевое наполнение бюджета: Россия незаконно перегружает нефть

Россия осуществляет незаконную перевалку нефти. Это началось еще с июля прошлого года.

Украинская разведка разоблачила незаконные перегрузки нефти России

С тех пор танкер типа "Афрамакс" ИМО 9247443, без западного страхования, осуществляет незаконную перегрузку нефти, пишет 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Это происходит между танкерами в открытом море вблизи побережья Греции и Кипра. Такие операции представляют экологическую угрозу, позволяют Москве скрывать происхождение нефти, уклоняться от международного контроля и обеспечивать ее поставки в третьи страны в обход санкций.

ГУР МО Украины на платформе War&Sanctions публикует данные о судне ИМО 9247443, которое государство-агрессор Россия использует как плавучий перегрузочный хаб для поставки подсанкционной нефти,

– объяснили в разведке.

К тому же Главное управление разведки публикует данные о 159 нефтяных танкеров (большинство входит в так называемый “теневой флот” России), а также информацию о 55 капитанах этого флота. В базе портала War&Sanctions обнародованы данные о 577 таких нефтетанкеров.

Обратите внимание! Общий дедвейт идентифицированных судов превышает 63 миллиона метрических тонн.

Прибыли от нефти

На четвертом году полномасштабного вторжения России в Украину экспорт нефти и газа остается ключевым источником наполнения бюджета России. В частности треть этих доходов в 2025 году направляется на финансирование войны против Украины.

Отмечается, что "теневой флот" активно использует высокорисковые практики в морской логистике, в частности:

отключение автоматических систем идентификации;

спуфинг навигационных данных;

перевалку нефти в ночное время без освещения;

использование флагов удобных юрисдикций;

регистрацию подставных компаний.

Эти действия создают угрозы для экологической безопасности, особенно из-за технического состояния старых судов "теневого флота" и отсутствия страхования. Более того, они могут привести к масштабным авариям и экологическим катастрофам вблизи берегов стран ЕС.

Кроме уклонения от санкций, "теневой флот" используется Россией как элемент гибридной войны. Установлены случаи участия таких судов в разведывательных и диверсионных операциях, в частности в Балтийском море, где они ведут наблюдение за военно-морской инфраструктурой, подводными кабелями и другими критическими объектами,

– пишут в ГУР.

Главное управление разведки Украины отмечает важность и необходимость усиления санкционного давления на российскую экономику, в частности:

снижение предельной цены на нефть и нефтепродукты;

отказ стран G7 и ЕС от импорта нефтепродуктов, произведенных из российского сырья;

запрет на проведение STS-операций в территориальных водах стран G7 и ЕС;

усиление контроля за страховым покрытием судов на западном рынке;

введение полного запрета на импорт российского СПГ и трубопроводного топлива.

Обратите внимание! ГУР продолжает документировать механизмы уклонения Кремля от санкций и раскрывать структуру сети, с помощью которой Россия финансирует войну, а портал War&Sanctions остается инструментом для системного разоблачения и международного противодействия "теневой" морской логистике Москвы.