Электорат будет против: сможет ли Россия полностью перевести экономику на военные рельсы

Россия не сможет полностью перевести экономику на военные рельсы. Ведь здесь говорится не только о заводах, работающих на войну.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он объяснил основные причины.

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"Военные рельсы – это не только заводы, работающие на войну. Это и ограничение потребления, передвижения по стране, прекращение конвертации валюты, это трудовые армии. То есть военные рельсы – гораздо более широкая тема. Это карточная система, это куча вещей непопулярных в любом обществе", – отметил экономист.

Война и экономика России

Россия не пойдет на полный перевод экономики на военные рельсы. Это непопулярное решение может вызвать большой негатив в электоральном обществе.

"Они мониторят внутренние настроения населения и прекрасно понимают, что при первом намеке на мобилизацию или какие-то вещи, связанные с войной, первыми побегут из страны квалифицированные кадры. А их и так уже миллион убежал", – заметил Пендзин.

Именно эти аспекты влияют на страну-агрессора.

"То есть я не верю в то, что Россия будет переводить экономику на военные рельсы, если речь идет о российско-украинской войне. В этой ситуации однозначно они не будут это делать, потому что российский режим будет бояться реакции собственного общества", – резюмировал эксперт.

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