Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Владимир Милов, отметивший, что у России серьезные потери доходов. Даже бюджет 2023 года имел огромный дефицит – более 3 триллионов рублей. Теперь перед российскими властями встала проблема, где взять деньги на бюджет 2024 года с учетом резкого увеличения военных расходов.
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Будет жесткое проседание
Для финансирования такого повышения военных расходов в бюджете на 2024 год утвержден рост доходов бюджета более чем на 22% в годовом выражении.
Таких денег просто нет и никто не понимает, откуда они возьмутся. Власти намекают, что будут облагать дополнительными налогами сырьевые отрасли. Но те категорически против этого,
– объяснил оппозиционный политик.
В сырьевой отрасли также нет свободных денег, которые можно было бы оттуда взять и вытащить. Поэтому в 2024 году будет жесткое проседание, ведь все эти военные аппетиты никак не покрываются реалистичными доходами.
В случае, если Кремль все же вытащит деньги из сырьевых отраслей, это нанесет удар по их инвестициям и приведет к сокращению производства. Россия проходила такую же ситуацию в 1980-е годы во времена Советского Союза. Она очень хорошо описана в книге Егора Гайдара "Гибель империи".
Катастрофический шаг для Путина
"Также российские власти для пополнения бюджета могут воспользоваться вкладами населения. Сейчас об этом говорится, но я лично в это не верю. Потому что этих денег не так много – речь идет о нескольких триллионах рублей. Эти средства населения не закроют все проблемы", – заметил Милов.
Однако, с точки зрения общественного мнения, это будет катастрофический шаг для Путина. А он очень серьезно к этому относится. В частности, не вводит новую волну мобилизации, хотя она ему очень нужна из-за ситуации на фронте, но Путин боится ее объявлять.
Также он не закрывает границу, не блокирует ютуб в России, потому что все это общественное мнение воспримет негативно. А изъятие денег население будет воспринято еще хуже, чем это все вместе взятое. Поэтому вероятнее всего Кремль постарается "доить" крупные компании с убытками для инвестиций и дальнейшей перспективы экономики,
– предположил Владимир Милов.
В то же время не спасут ситуацию доходы России от продажи нефти и газа, поскольку сейчас они существенно снизились из-за санкций, западного нефтяного эмбарго.
Какая ситуация в экономике России
- В конце 2023 года Путин утвердил бюджет России на 2024 год, в котором расходы на оборону увеличились до 10,775 триллиона рублей. Эта сумма на 70% увеличилась по сравнению с бюджетом в 2023 году. Тогда на "национальную оборону" было выделено – 6,8 триллиона, а в 2022-м – 4,7 триллиона.
- Общий размер бюджета на 2024 год составляет 36,66 триллиона рублей, и в нем доля расходов на оборону составляет 29,5%.
- К тому же более 3 триллионов Путин направит на "национальную безопасность" – на финансирование деятельности МВД, росгвардии и других структур. В целом на силовые ведомства будет израсходовано 40% бюджета.
- В то же время даже несмотря на введение жестких санкций против России, она продолжает получать доход от продаж энергоносителей и других экспортных товаров. Речь идет о 600 миллиардах долларов.
- По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, санкции против России действуют, но в то же время "имеют ограниченное влияние".