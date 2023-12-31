Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский, отметив, что российский диктатор может "победить" с рейтингом 70 – 80%. Если не будет никаких "оппонентов", то уровень так называемой поддержки может быть даже больше.

Смотрите также "Путин хочет мира?" Почему странам НАТО следует уже готовиться к войне

Может ли Путин объявить мобилизацию после выборов

Тотальную мобилизацию могут объявить исходя из стратегических целей военной кампании. Например, если Путин планировал в 2024 году напасть на страны Балтии, то понятно, что нужно формировать новые военные батальоны, фактически отдельные армии. Они будут нуждаться в перевооружении, обеспечении военной техникой.

Пока эти задачи в условиях высокой интенсивности боевых действий на территории Украины – реализовать невозможно. Учитывая будущее, то в 2027-2028 годах Владимир Путин, возможно, будет реализовывать такие планы. Но для этого нужно уменьшить количество человеческого ресурса, посылаемого на территорию Украины,

– рассказал Андрей Вигиринский.

То же касается военной техники, производства, восстановления уничтоженных средств. Больше восстанавливать все утраченное российская армия будет, по меньшей мере, до 2025 года.

"Это по самым оптимистичным прогнозам, поэтому говорим о том, что следующий семилетний срок Путина может содержать другие военные кампании, но не в период первого года полномочий", – предположил Вигиринский.

Действительно ли Путину нужна мобилизация

Ситуация будет зависеть от расхода мобилизационного ресурса и его пополнения. Это происходит в рамках контрактной службы. Потому можно предполагать, что новой волны мобилизации России в 2024 году не понадобится.

Объективности ради следует сказать, что военный потенциал, накопленный для наступательных операций, должен исчерпаться именно во время реализации этой операции. Для того, чтобы снова его накопить понадобится время,

– заметил политолог.

Речь идет о технике, подтягивании складов, производстве вооружений, замещении боеприпасов, обучении военнослужащих и их обеспечении. Ведь чтобы мобилизовать 1 – 2 миллиона военнослужащих нужно средств.

Одно дело, если личный состав – это бывшие заключенные, то там не нужны особые навыки, а только их количество. Другое дело, если идет технологическая война, то получение навыков для ее ведения требует времени.

Я думаю, что о мобилизации в России в 2024 году оснований говорить мы точно не имеем,

– заметил Вигиринский.

Мобилизация в России: актуальные новости