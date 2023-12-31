Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що російський диктатор може "перемогти" з рейтингом 70 – 80%. Якщо не буде жодних "опонентів", то рівень так званої підтримки може бути навіть більшим.

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Чи може Путін оголосити мобілізацію після виборів

Тотальну мобілізацію можуть оголосити, виходячи зі стратегічних цілей військової кампанії. Наприклад, якби Путін планував у 2024 році напасти на країни Балтії, то зрозуміло, що потрібно формувати нові військові батальйони, фактично окремі армії. Вони потребуватимуть переозброєння, забезпечення військовою технікою.

Наразі ці завдання в умовах високої інтенсивності бойових дій на території України – реалізувати неможливо. З огляду на майбутнє, то у 2027 – 2028 році Владімір Путін, можливо, реалізовуватиме такі плани. Але для цього треба зменшити кількість людського ресурсу, який посилають на територію України,

– розповів Андрій Вігірінський.

Те саме стосується військової техніки, виробництва, відновлення знищених засобів. Щобільше відновлювати все втрачене російська армія буде щонайменше до 2025 року.

"Це за найоптимістичнішими прогнозами, тому говоримо про те, що наступний семирічний термін Путіна може містити інші військові кампанії, але не в період першого року повноважень", – припустив Вігірінський.

Чи справді Путіну потрібна мобілізація

Ситуація залежатиме від розходу мобілізаційного ресурсу та його поповнення. Наразі це відбувається в межах контрактної служби. Тому можна припускати, що нової хвилі мобілізації Росії у 2024 році не знадобиться.

Заради об'єктивності варто сказати, що військовий потенціал, який накопичений для наступальних операцій, повинен вичерпатись саме під час реалізації цієї операції. Для того, щоб знову його накопичити знадобиться час,

– зауважив політолог.

Мовиться про техніку, підтягування складів, виробництво озброєнь, заміщення боєприпасів, навчання військовослужбовців та їхнє забезпечення. Адже, щоб мобілізувати 1 – 2 мільйони військовослужбовців треба коштів.

Одна справа, якщо особовий склад – це колишні в'язні, то там не потрібні особливі навички, а лише їхня кількість. Інша справа, якщо триває технологічна війна, то здобуття навичок для її ведення потребує часу.

Я думаю, що про мобілізацію в Росії у 2024 році підстав говорити ми точно не маємо,

– зауважив Вігірінський.

Мобілізація в Росії: актуальні новини