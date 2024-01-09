Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Володимир Мілов, який зауважив, що Росія має серйозні втрати прибутків. Навіть бюджет 2023 року мав величезний дефіцит – понад 3 трильйони рублів. Тепер перед російською владою постала проблема, де взяти гроші на бюджет 2024 року з урахуванням різкого збільшення військових витрат.

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Буде жорстке просідання

Для фінансування такого підвищення військових видатків у бюджеті на 2024 рік затверджено зростання доходів бюджету на понад 22% у річному вираженні.

Таких грошей просто нема і ніхто не розуміє, звідки вони візьмуться. Влада натякає, що обкладатимуть додатковими податками сировинні галузі. Але ті категорично проти цього,

– пояснив опозиційний політик.

В сировинній галузі також немає вільних грошей, які можна було б звідти взяти та витягти. Тому в 2024 році відбудеться жорстке просідання, адже всі ці військові апетити жодним чином не покриваються реалістичними доходами.

У разі, якщо Кремль все ж таки витягне гроші з сировинних галузей, це завдасть удару по їхніх інвестиціях та призведе до скорочування виробництва. Росія проходила таку саму ситуацію в 1980-ті роки за часів Радянського Союзу. Вона дуже добре описана у книзі Єгора Гайдара "Загибель імперії".

Катастрофічний крок для Путіна

"Також російська влада для поповнення бюджету може скористатися вкладами населення. Зараз про це мовиться, але я особисто в це не вірю. Тому що цих грошей не так багато – йдеться про кілька трильйонів рублів. Ці кошти населення не закриють всі проблеми", – зауважив Мілов.

Однак з погляду громадської думки це буде катастрофічний крок для Путіна. А він дуже серйозно ставиться до цього. Зокрема не запроваджує нову хвилю мобілізації, хоча вона йому дуже потрібна через ситуацію на фронті, але Путін боїться її оголошувати.

Також він не закриває кордон, не блокує ютуб в Росії, тому що все це громадська думка сприйме негативно. А вилучення грошей населення буде сприйнято ще гірше, ніж це все разом узяте. Тому найімовірніше Кремль намагатиметься "доїти" великі компанії зі збитками для інвестицій та подальшої перспективи економіки,

– припустив Володимир Мілов.

Водночас не врятують ситуацію доходи Росії від продажу нафти та газу, оскільки зараз вони суттєво знизились через санкції, західне нафтове ембарго.

Зверніть увагу! За даними 11 місяців 2023 року нафтогазові доходи до бюджету Росії впали на 22%. Крім того, "Газпром" втратив практично весь ринок. Експорт газу до Європи впав на 75% у річному вираженні за перше півріччя минулого року.

Яка ситуація в економіці Росії