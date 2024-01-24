Про це у розмові з 24 Каналом зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клуб Олег Пендзин. Він пояснив основні причини.

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"Військові рейки – це не тільки заводи, які працюють на війну. Це і обмеження споживання, пересування по країні, припинення конвертації валюти, це трудові армії. Тобто військові рейки – набагато ширша тема. Це карткова система, це купа речей непопулярних у будь-якому суспільстві", – зазначив економіст.

Війна та економіка Росії

Росія не піде на повне переведення економіки на військові рейки. Це непопулярне рішення може викликати великий негатив у електоральному суспільстві.

"Вони моніторять внутрішні настрої населення і прекрасно розуміють, що за першого натяку на мобілізацію або якісь речі, пов'язані з війною, першими побіжать з країни кваліфіковані кадри. А їх і так вже мільйон втік", – зауважив Пендзин.

Саме ці аспекти впливають на країну-агресорку.

"Тобто я не вірю в те, що Росія буде переводити економіку на військові рейки, якщо мова йде про російську-українську війну. В цій ситуації однозначно вони не будуть це робити, тому що російський режим буде боятися реакції власного суспільства", – резюмував експерт.

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