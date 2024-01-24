Про це у розмові з 24 Каналом зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клуб Олег Пендзин. Він пояснив основні причини.
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"Військові рейки – це не тільки заводи, які працюють на війну. Це і обмеження споживання, пересування по країні, припинення конвертації валюти, це трудові армії. Тобто військові рейки – набагато ширша тема. Це карткова система, це купа речей непопулярних у будь-якому суспільстві", – зазначив економіст.
Війна та економіка Росії
Росія не піде на повне переведення економіки на військові рейки. Це непопулярне рішення може викликати великий негатив у електоральному суспільстві.
"Вони моніторять внутрішні настрої населення і прекрасно розуміють, що за першого натяку на мобілізацію або якісь речі, пов'язані з війною, першими побіжать з країни кваліфіковані кадри. А їх і так вже мільйон втік", – зауважив Пендзин.
Саме ці аспекти впливають на країну-агресорку.
"Тобто я не вірю в те, що Росія буде переводити економіку на військові рейки, якщо мова йде про російську-українську війну. В цій ситуації однозначно вони не будуть це робити, тому що російський режим буде боятися реакції власного суспільства", – резюмував експерт.
Економіка Росії: останні новини
- У Росії затвердили оборонний бюджет на 2024 рік, який сягає майже 11 трильйонів рублів. Але натомість країна-агресорка має обмаль можливостей знайти такі гроші.
- Витрати росіян на війну високі. Аби покривати їх, там запровадили нові податки, шукали нові шляхи реалізації нафтопродукції.
- Загалом економіка Росії сповільнить своє зростання. Такі прогнози дає Світовий банк. Протягом 2023 року там скоротився видобуток та експорт нафти і країна-агресорка увела експортні обмеження на 300 000 барелів на добу.