Россия ратифицировала договор об отсрочке кредитов Беларуси

Российские власти отсрочили Минску выплаты по государственным кредитам. Однако такое решение Кремль принял неспроста.

Какие цели преследует российская власть

Сейчас под действие соглашения подпадают около 800 миллионов долларов. Предоставленные Москвой Беларуси кредиты будут ожидать оплаты в 2031-2036 годах, передает 24 Канал со ссылкой на Центр Противодействия Дензинформации.

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Как отмечают в Центре Противодействия Дензинформации, за такой шаг от россиян "Беларуси придется расплачиваться своей лояльностью".

Однако с увеличением долгов зависимость Беларуси от Москвы будет расти, а пространства для маневра у Лукашенко будет оставаться все меньше,

– говорится в сообщении.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уже долгое время маневрирует между попытками сохранить формальную независимость Беларуси и уступками перед Кремлем.

Стоит напомнить, что само соглашение между Россией и Беларусью о переносе платежей было подписано в еще апреле 2024 года.