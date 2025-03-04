Які цілі переслідує російська влада

Наразі під дію угоди підпадають близько 800 мільйонів доларів. Надані Москвою Білорусі кредити очікуватимуть оплати у 2031-2036 роках, передає 24 Канал із посиланням на Центр Протидії Дензінформації.

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Як зазначають у Центрі Протидії Дензінформації, за такий крок від росіян "Білорусі доведеться розплачуватися своєю лояльністю".

Однак зі збільшенням боргів залежність білорусі від москви зростатиме, а простору для маневру у лукашенка залишатиметься дедалі менше,

– йдеться в повідомленні.

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко уже довгий час маневрує між спробами зберегти формальну незалежність Білорусі та поступками перед Кремлем.

Варто нагадати, що саму угоду між Росією та Білоруссю про перенесення платежів було підписано у ще квітні 2024 року.