Какие цели преследует российская власть

Сейчас под действие соглашения подпадают около 800 миллионов долларов. Предоставленные Москвой Беларуси кредиты будут ожидать оплаты в 2031-2036 годах, передает 24 Канал со ссылкой на Центр Противодействия Дензинформации.

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Как отмечают в Центре Противодействия Дензинформации, за такой шаг от россиян "Беларуси придется расплачиваться своей лояльностью".

Однако с увеличением долгов зависимость Беларуси от Москвы будет расти, а пространства для маневра у Лукашенко будет оставаться все меньше,

– говорится в сообщении.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уже долгое время маневрирует между попытками сохранить формальную независимость Беларуси и уступками перед Кремлем.

Стоит напомнить, что само соглашение между Россией и Беларусью о переносе платежей было подписано в еще апреле 2024 года.