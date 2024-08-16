Ущерб окружающей среде Украины достигает более 60 миллиардов долларов: во всем виновата Россия

Как отметил министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, убытки украинской окружающей среде не только превышают сумму в 60 миллиардов, они еще и постоянно растут. А страдает от этого не только Украина, но и соседние государства.

Как Россия навредила окружающей среде Украины

На совместном брифинге вместе с председателем Одесской ОВА Олегом Кипером и министром окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренко, Руслан Стрелец добавил, что в Украине сейчас есть уже более 5,5 тысячи случаев преступлений против украинской окружающей среды со стороны врага.

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Общие убытки уже превышают 60 миллиардов долларов, и эта цифра, к сожалению, только растет,

– говорит Руслан Стрелец.

Преступления против природы влияют не только на Украину

Известно, что последствия экологических преступлений распространяются еще и на Молдову и Румынию. Например, масштабный пожар в одном из портов в Одесской области загрязнил воздух на территории Молдовы.

Это трансграничное влияние, и это совершенно другая ответственность,

– резюмирует министр защиты окружающей среды.

Стрелец добавляет, что обсчитывая все убытки, не только у Украины будет право на возмещение вследствие вооруженной агрессии России в будущем.