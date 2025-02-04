"Теневой флот" России все больше страдает от санкций

Российские танкеры, попавшие под санкции, все чаще исключают из международных реестров. Санкционное давление Запада значительно ограничивает возможности России продавать нефть.

Новая угроза для российской нефти

Российские суда использовали различные схемы, чтобы обходить санкции и скрывать происхождение нефти. Например, выключали системы идентификации, фальсифицировали координаты и осуществляли перегрузки с борта на борт, передает 24 Канал со ссылкой на издание Business insider.

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Однако сейчас около 1 300 танкеров "теневого флота" столкнулись с новой угрозой: растет количество судов, которые попадают под санкции. Только Барбадос и Панама исключили из своих реестров более 100 российских кораблей из-за западных ограничений.

Заметьте! Эти суда теряют право на легальную эксплуатацию в этих юрисдикциях, что значительно усложняет их доступ к международным портам и страховым услугам.

Как "теневой флот" обходит санкции

Генеральный директор компании Windward Ами Даниэль отмечает, что российские танкеры вынуждены менять флаги, чтобы сохранить доступ к международным портам.

Чаще всего суда "теневого флота" регистрируются под флагами:

Панамы;

Либерии;

Маршалловых Островов;

Мальты.

Эта тактика не является новой для России – таким образом она пытается обойти введенное странами "Большой семерки" ограничение цены на нефть в 60 долларов за баррель, действующее с декабря 2022 года.

Некоторые российские танкеры, которые ранее были зарегистрированы на Барбадосе, уже сменили флаги на Танзанию, Сан-Томе и Принсипи, чтобы избежать санкций.

Интересно! Аналитики Киевской школы экономики зафиксировали, что в ноябре доходы России от экспорта нефти сократились на 1,1 миллиарда долларов, снизившись до 14,6 миллиарда. Это стало следствием контрмер, введенных США, Великобританией и ЕС.