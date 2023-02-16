ЕС заплатил России втрое больше, чем помог Украине: когда все станет наоборот

Россия не жалеет денег на войну благодаря своим сверхдоходам от продажи нефти и газа. Однако мир все больше перекрывает агрессору доступ к деньгам. Кто до сих пор покупает российские энергоносители и когда у России закончатся деньги, рассказываем в материале 24 Канала.

С начала полномасштабного вторжения Евросоюз купил у России энергоносителей почти на 140 миллиардов евро, по данным CREA.

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Это сумасшедшая сумма. Особенно если сравнить ее с объемами помощи Украине. С 24 февраля по 20 ноября 2022 года ЕС предоставил или пообещал предоставить Украине 51,8 миллиарда евро, по подсчетам Kiel Institute. То есть, помощь Украине почти втрое меньше, чем заработок России.

Однако рано разгонять "зраду". Разберемся, что с нефтегазовыми доходами у России, которые позволили агрессору вести полномасштабную войну без катастрофы для экономики.

Нефть: зарабатывает меньше, но все равно слишком много

Больше всего Россия заработала на своей нефти. В общей сложности мир принес агрессору 194 миллиарда евро, из них ЕС – почти 83 миллиарда евро.

С 5 декабря 2022 года ЕС отказался от морских поставок нефти, а с 5 февраля этого года – от нефтепродуктов. Кроме того, страны G7 и ЕС установили ограничение в 60 долларов на стоимость нефти, которую агрессор продает третьим странам.

Китай и Индия – страны, которым нет дела до Украины – первыми начали скупать дешевую российскую нефть, ведь для них это экономически выгодно. Они быстро стали лидерами в списке экспортеров. Так, Китай накупил российской нефти более чем на 50 миллиардов евро, а Индия – 18,8 миллиарда евро.

Однако и европейские страны активно скупали нефть за время войны. Они наполняли свои хранилища, чтобы эмбарго не стало шоком для европейского рынка. Любопытно, что лидерами среди стран ЕС стали Нидерланды, Германия и Польша.

Но, хотя Россия и продает нефть на огромную сумму, ее прибыль с каждого барреля падает. К примеру, теперь Россия заменила Европу Китаем и Индией. Однако:

Доставить к ним нефть выходит гораздо дольше и дороже, чем доставить в Европу.

Кроме того, Китай и Индия понимают невыгодное положение России, потому требуют значительных скидок.

И не забывайте об ограничении цены в 60 долларов. Сейчас российский Urals торгуется на 32 доллара меньше за баррель, чем мировая марка Brent.

Нефтяные схемы России

Никого не удивило и то, что Россия пытается обойти санкции, в чем ей помогают другие страны. Так, иранский теневой флот перевозит российскую нефть. Также Россия смешивает свою нефть, чтобы замаскировать происхождение.

Интересно, что в этом ей помогает Индия – она скупает дешевую российскую нефть, перерабатывает и продает ЕС. Однако, по мнению аналитиков, такая стратегия Индии уже согласована и выгодна Евросоюзу, ведь таким образом Россия получает меньше прибыли, а европейский рынок не испытывает дефицита.

Про неэффективность схем 24 Каналу также рассказал экономист Олег Гетман.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Схемы, к которым прибегает Россия, почти не дают эффекта, ведь Urals не дотягивает до Brent. Разница на западном побережье составляет 40 долларов, на восточном – 25 долларов. Это те потери, которые мировое сообщество заставило агрессора понести за вторжение в Украину.

Газовый шантаж не прошел

Евросоюз готовит санкции против судоходной компании SUN Ship Management Ltd, помогающей России нелегально перевозить нефть. Эта компания зарегистрирована в ОАЭ, она перевозит нефть под флагами Либерии и Кипра.

От продажи газа Россия получила доход за время войны в более 70 миллиардов евро, из которых 52 миллиарда принес ЕС.

Только одна Германия накупила газа на 11,42 миллиарда евро. И неудивительно, ведь до войны она сильно зависела от России – 55% всего импорта газа, 50% импорта угля и 35% импорта нефти.

Однако Германия полностью отказалась от импорта всех российских энергоносителей, сообщили в правительстве. В рекордное время Германия построила у себя терминалы СПГ и начала покупать газ у США, Норвегии и ОАЭ. Другие крупнейшие импортеры российского газа тоже сообщили об отказе.

Так что даже без газового эмбарго Европа отказывается от российского газа.

Если для нефти Россия нашла новые рынки – Китай и Индию, то с газом все куда сложнее. Агрессор поставлял газ в Европу по трубопроводам и не сможет быстро и безболезненно перестроиться на другие страны и способы поставки.

Правда, не вся Европа столь сознательна и отказывается от газа из России. Так, Австрия наоборот увеличила свою зависимость – в декабре 70% импорта составил именно российский газ.

С каждым миллиардом, потраченным на российский природный газ, Австрия поддерживает российскую военную экономику, а также обостряет проблему потери покупательной способности австрийской экономики,

– заявил директор образовательной академии Neos Lab Лукас Сустала.

Хотя ЕС пока не накладывает газовое эмбарго, цену на газ также ограничили – 180 евро за 1 мегаватт-час. Это около 1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров. Такое ограничение действует с 15 февраля 2023 года.

Однако цель такого шага не в запрете России продавать газ, а скорее в защите европейского рынка. Из-за войны и шантажа России цены весь год прыгали до рекордных отметок. Поэтому ограничение цены должно оградить Европу от сверхвысоких цен и не дать России получать сверхприбыли.

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Ограничение цены на газ ввели для того, чтобы предотвратить новые и безумные пики цены, которые были, например, в начале зимы и в результате определенных действий монополистов. Поэтому такое ограничение это просто предохранитель на будущее,

– объясняет Олег Гетман.

Российский уголь никто не хочет

У Европы сейчас рекордные запасы газа – ей его хватит, чтобы пройти следующую зиму.

Уголь также принес России много денег – 25 миллиардов евро. Однако ЕС закупил уголь всего на 3,24 миллиарда. Все потому, что Евросоюз ввел эмбарго на российский уголь еще 1 августа 2022 года.

Россия искала утешения у Китая и экспортировала ему свой уголь. Однако Китай, являясь главным импортером, теперь не хочет российский уголь даже по низким ценам из-за низкого качества российского сырья. Китай начал покупать высококачественный уголь в Австралии, а также стимулировать собственное производство.

Как тают доходы России от энергоносителей

Важно понимать, что цель Запада – не запретить России продавать энергоносители, а снизить ее доходы. И в этом плане санкции действительно работают. Пока не так активно, как хотелось бы, но работают.

Благодаря нефтяному эмбарго Россия каждый день недополучает 280 миллионов долларов , согласно оценке Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха.

, согласно оценке Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха. Доходы федерального бюджета значительно сократились даже до вступления в действие эмбарго на нефтепродукты 5 февраля. То есть, за этот месяц мы увидим еще более приятный отчет о финансах агрессора.

Минус в бюджете будет накапливаться ежемесячно. Российские власти также порадовали заявлением о том, что с марта "добровольно" сократят добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Вот еще один "жест доброй воли",

– отметил в эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман.

До войны нефть и газ приносили России 40-45% прибыли. Это буквально страна-бензоколонка.

Деньги в России медленно, но заканчиваются. Ее нефтегазовые доходы в январе упали на 46% по сравнению с годом ранее, что привело к дефициту бюджета в 25 миллиардов долларов.

Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, Россия уже даже экономит на социалке.

Валерий Клочок Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" В России стали использовать деньги, которые должны были направить на социальные выплаты, на военные цели. То есть денег у России начинает не хватать. Впрочем, говорить о победе рано, Россия использует резервы, у них они пока есть.

Подобную ситуацию наблюдают и западные аналитики. Так, Янис Клюге, экономист Немецкого института международных дел и вопросов безопасности, рассказал The Washington Post, что Россия экономит на образовании и строительстве дорог – вещах, которые могут быть незаметны сейчас, но через несколько лет сильно почувствуются.

Специальный фонд России исчерпывается

К сожалению, у агрессора все еще есть Фонд национального благосостояния, из которого он может покрывать дефицит. Сейчас он в основном состоит из китайских юаней и золота.

По состоянию на 1 января в фонде было 310 миллиардов юаней (45,5 миллиарда долларов или 3,37 триллиона рублей).

Российский центробанк также имеет активно продающиеся юани. В период с 13 января по 6 февраля планировались продажи юаней на 54,5 миллиарда рублей, а к 6 марта втрое больше – еще дополнительные 160 миллиардов рублей, сообщает CNBC

По оценке Клюге, фонд иссякнет где-то через 2 года. Однако на самом деле темпы истощения фонда будут зависеть от экспортной цены российской нефти, считает Кристофер Гранвиль, управляющий директор глобальных политических исследований TS Lombard. Он считает, что фонд с юанями не успеет опустошиться, поскольку Россия найдет другие способы покрывать дефицит.

Интересную аналогию с российской экономикой и санкциями провел Клюге. "Я думаю о санкциях так – мы трясем дерево, на котором сидит режим. Мы не можем точно сказать, что из этого выйдет. Мы не трясем достаточно сильно, чтобы все посыпалось. Но мы создаем проблемы."

Надеемся, что Запад сможет сильнее тряхнуть экономику России, чтобы там все посыпалось раз и навсегда.



Нефтегазовые доходы России / Инфографика 24 Канала