Напоминаем, что такое решение Евросоюза не преследует цель ограничить российские доходы. Ведь цена на газ и, несмотря на санкции, продолжает спадать.

С 15 февраля лимит на газ составит 180 евро за 1 мегаватт-час. Это около 1,9 тысячи долларов за тысячу кубометров.

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Зачем европейцы ввели ограничения на газ

Как рассказывает 24 каналу Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, если ограничение цен на сырую нефть и нефтепродукты из России применяли для того, чтобы радикально снизить доходы агрессорки, то ограничения по газу европейцы ввели фактически сами для себя.

Олег Гетман Экономист и специалист Экономической экспертной платформы Это для того, чтобы предотвратить новые и безумные пики цены, которые были, например, в начале зимы и вследствие определенных действий монополистов. Поэтому такое ограничение – это просто предохранитель на будущее.

Кстати, несмотря на установленный потолок в 1,9 тысячи долларов, цена на газ сейчас значительно меньше. Она уже спускается до 500—600 долларов за тысячу кубометров.

Как эти ограничения повлияют на российский бюджет

По словам эксперта, все же влияет на бюджет России именно ограничение по нефти и нефтепродуктам, ведь их влияние на федеральный бюджет составляет 25—30%. В то же время газ – это около 10% от федерального бюджета. Однако это тоже немалые деньги.

С начала осени ситуация на "Северных потоках" ухудшалась. Уже тогда поставки газа и его добыча существенно сократились. Дополнительно начала падать и цена из-за диверсификации европейских поставщиков, теплой зимы и других факторов.

– объясняет Гетман.

Отражение нефтяных и газовых санкций мы уже видим на федеральном бюджете агрессорки:

В России на 2023 год запланировали 3,3 триллиона рублей дефицита бюджета. Но только за январь дефицит составил около 2 триллионов рублей.

В год эта сумма может составлять и 6, и даже 9 триллионов рублей. Это еще даже не предел.

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