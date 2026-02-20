Укр Рус
20 февраля, 10:57
Россияне атаковали нефтегазовую инфраструктуру Украины: продолжается пожар, есть разрушения

Валерия Моргун
Основні тези
  • Россияне атаковали нефтегазовую инфраструктуру "Группы Нафтогаз" на Полтавщине, используя ударные дроны.
  • В результате атаки на объекте зафиксированы разрушения и продолжается пожар; привлечены подразделения ГСЧС для ликвидации последствий.

Россияне снова атаковали нефтегазовую инфраструктуру "Группы Нафтогаз". На этот раз удар нанесли на Полтавщине.

Вражеская армия использовала ударные дроны, о чем сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

 

 