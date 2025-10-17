Давление Трампа сработало, поэтому Индия постепенно будет отказываться от импорта российской нефти. Однако сокращение будет заметно ближе к 2026 году.

Как Индия сократила закупки нефти?

Соединенные Штаты и Индия провели продуктивные торговые переговоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Один из чиновников Белого дома заявил, что индийские НПЗ уже сокращают импорт российской нефти на 50%однако, индийские источники заявили, что сокращение еще не заметно, хотя это может отразиться на показателях импорта за декабрь или январь.

По словам источников, нефтеперерабатывающие заводы уже разместили заказы на ноябрьскую загрузку, которая включала некоторые грузы с прибытием в декабре. Они добавили, что правительство Индии еще не сообщило НПЗ о просьбе сократить закупки из России.

Чем Трамп угрожал Индии?

США давят на Индию за закупки российской нефти из-за торговых пошлин, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Пытаясь уменьшить давление сверхвысоких тарифов, индийские чиновники отправились на переговоры в Вашингтон. Однако американская сторона настаивала, что сокращение закупок является главным условием для снижения пошлин и заключения торгового соглашения между странами.

Заметьте! Индия остается одним из двух главных покупателей российской нефти. В этом году Россия поставляла Индии 1,75 миллиона баррелей нефти в день, одновременно доля российского сырья в общем импорте Индии уменьшилась, а американской – выросла.

Какие еще страны покупают нефть у России?