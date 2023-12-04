Швейцария заморозила почти 9 миллиардов долларов, чтобы наказать Россию

Швейцария заморозила 8,8 миллиарда долларов (7,7 миллиарда швейцарских франков) по российским активам. Таким образом, страна хочет наказать России за вторжение в Украину.

Швейцария заморозила российские активы

Еще в прошлом году правительство страны заблокировало 7,5 миллиарда франков после присоединения к санкциям ЕС. Так что рост в 2023 году не очень существенный.

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Также в государственном секретариате по экономическим вопросам сообщили, что сумма 7,7 миллиарда франков может быть не финальной и является лишь последней оценкой. Так что вполне вероятно, что она может измениться.

Точную цифру сейчас трудно назвать, потому что в подсанкционном списке постоянно добавляются или изымаются новые лица. Ситуацию также усложняют судебные процессы по замораживанию или разблокированию других активов.

Финляндия увеличит помощь Украине

Швейцарским финансовым организациям запрещено принимать вклады от российских физических и юридических лиц на сумму более 100 тысяч франков.

Правительство Финляндии хочет увеличить максимальную сумму разрешения на закупку военной техники для Вооруженных Сил страны на период с 2024 по 2028 год – на 95,7 миллиона евро. Єто должно покрыть стоимость техники, которую страна отправила Украине.

Также планируется увеличить капитал Finnfund, чтобы предоставить на 25 миллионов евро больше инвестиций и кредитов для Украины.

Парламент может дать согласие компенсировать правительственным структурам по экспортным гарантиям сумму 50 миллионов евро. Их предоставили для продвижения экспорта и инвестиций в Украину.