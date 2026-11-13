Венгрия просит у ЕС деньги на отказ от российских ресурсов, но пугает кризисом

Что Венгрии нужно от ЕС

Венгрия впервые обращается к Брюсселю за финансированием для диверсификации энергоснабжения, рассказал генеральный директор MOL Hungary Дьердь Бачка в интервью Euronews.

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По его словам, технически компания будет готова прекратить импорт российской нефти к концу 2027 года. Однако для этого нужна развитая инфраструктура, которая обеспечит стабильные поставки из других источников.

Я поддерживаю целевую европейскую программу с соответствующими европейскими ресурсами для инфраструктурного соединения всех газовых, электрических, нефтяных трубопроводов и систем транспортировки нефтепродуктов– сказал Бачка.

В то же время он отметил, что Центральная и Восточная Европа отстают от Западной по уровню развития трубопроводной инфраструктуры. Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо привлечь европейские средства.

Главная проблема заключается в том, что действующие экологические ограничения ЕС блокируют выделение средств на проекты, связанные с ископаемым топливом.

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Однако в Брюсселе все же не исключили обсуждения таких инфраструктурных проектов.

Нашим приоритетом является то, чтобы государства-члены проводили диверсифицированную энергетическую политику и не получали нефть, газ и сжиженный природный газ из России– подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Почему опасаются отказа от российских ресурсов

Несмотря на планы диверсификации, глава MOL предупредил, что резкий отказ от дешевого сырья из России спровоцирует скачок цен на энергоносители. Он считает, что это может привести к политической нестабильности в Венгрии и Словакии.

Это действительно может отбросить эти экономики назад, что может привести к политическому кризису с непредсказуемыми последствиями для всей Европы– отметил Бачка.

Он добавил, что уже в этом году венгерские водители ощутили на себе резкое подорожание бензина и дизельного топлива, что вызвало шквал критики в адрес властей.

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Обратите внимание! Согласно исследованию Международного валютного фонда за 2025 год, полное прекращение поставок российских энергоносителей может увеличить расходы Венгрии на энергию примерно на 15% к 2030 году.

Напомним, Венгрия должна прекратить импорт российского газа к осени 2027 года в соответствии с графиком Евросоюза. В то же время Будапешт ищет альтернативных поставщиков и рассматривает возможность расширения хорватского терминала СПГ и коридора через Грецию для доступа к азербайджанскому газу.