Угорщина просить гроші в ЄС для відмови від ресурсів Росії, але лякає кризою

На що Угорщині потрібні гроші ЄС

Угорщина вперше звертається до Брюсселя по фінансування для диверсифікації енергопостачання, розповів генеральний директор MOL Hungary Дьйордь Бачка в інтерв'ю Euronews.

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За його словами, технічно компанія буде готова припинити імпорт російської нафти до кінця 2027 року. Однак для цього потрібна розвинена інфраструктура, яка забезпечить стабільне постачання з інших джерел.

Я підтримую цільову європейську програму з відповідними європейськими ресурсами для інфраструктурного сполучення всіх газових, електричних, нафтових трубопроводів і систем транспортування нафтопродуктів– сказав Бачка.

Водночас він зауважив, що Центральна та Східна Європа відстають від Західної за рівнем розвитку трубопровідної інфраструктури. Для того щоб це змінити, необхідно залучити європейські кошти.

Головна проблема полягає в тому, що чинні екологічні обмеження ЄС блокують виділення коштів на проєкти, пов'язані з викопним паливом.

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Однак у Брюсселі все ж не виключили обговорення таких інфраструктурних проєктів.

Нашим пріоритетом є те, щоб держави-члени мали диверсифіковану енергетичну політику й не отримували нафту, газ і скраплений природний газ із Росії– наголосила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Чому побоюються відмови від ресурсів Росії

Попри плани диверсифікації, глава MOL попередив, що різка відмова від дешевої сировини з Росії спровокує стрибок цін на енергоносії. Він вважає, що це може призвести до політичної нестабільності в Угорщині та Словаччині.

Це справді може відкинути ці економіки назад, що може призвести до політичної кризи з непередбачуваними наслідками для всієї Європи– зазначив Бачка.

Він додав, що вже цьогоріч угорські водії відчули на собі різке подорожчання бензину та дизеля, що викликало шквал критики на адресу влади.

Зауважте! За дослідженням Міжнародного валютного фонду за 2025 рік, повне припинення постачання російських енергоносіїв може збільшити витрати Угорщини на енергію приблизно на 15% до 2030 року.

Нагадаємо, Угорщина має припинити імпорт російського газу до осені 2027 року відповідно до графіка Євросоюзу. Водночас Будапешт шукає альтернативних постачальників і розглядає розширення хорватського термінала СПГ та коридору через Грецію для доступу до азербайджанського газу.