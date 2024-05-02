Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy, передает 24 Канал. По его словам, одобрение США помощи Украине повысило боевой дух военных и народа, и если бы Штаты передали Patriot, этот импульс был бы еще сильнее.

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Кулеба отметил, что больше всего украинцы сейчас страдают от российских ракет. Министр назвал российские баллистические ракеты "настоящим бедствием этой войны". В последнее время враг усилил обстрелы для разрушения украинской энергетики.

Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна подверглась таким масштабам энергетических разрушений, это выглядело бы гораздо, гораздо хуже, чем Украина. Мы держимся, потому что мы многому научились. Мы устойчивы, мы знаем, что на кону,

– отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что "половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира".

Ситуация с энергетикой: актуально