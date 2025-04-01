Новая победа Путина: дефицит российского бюджета превысил ожидания

В период с января по февраль дефицит российского бюджета достиг большего уровня, чем ожидалось. Эта ситуация стала следствием совокупности сразу нескольких факторов.

Какой дефицит российского бюджета

Как сообщают российские СМИ, Минфин России ожидал, что в январе-феврале дефицит российского бюджета составит 2,7 триллиона рублей. Согласно нынешнему курсу, это ориентировочно 32 миллиарда долларов.

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Однако в результате дефицит за этот период составил – 3,8 триллиона рублей. То есть, это примерно 45 миллиардов долларов. Соответственно разница между ожидаемым и полученным дефицитом составила аж 1,1 триллиона рублей (13,02 миллиарда долларов).

Данные российского казначейства свидетельствуют, что за первые 2 месяцев 2025 года общий доход составил – 3,92 триллиона рублей. А вот Минфин оценивает его в 5,34 триллиона рублей

Информация о расходах также расходится:

казначейство их оценивает в 7,76 триллиона рублей;

а вот Минфин считает, что расходы должны были бы составить – 8,05 триллиона рублей.

Вероятно, расхождение между сведениями казначейства и Минфина в исполнении бюджета возникло из-за меньшего объема дохода (именно по данным казначейства) на 1,42 триллиона рублей.

Обратите внимание! Минфин России, в свою очередь, указывал на то, что его прогнозы опираются на платежи, которые поступили на единый налоговый счет и отнесены к соответствующим доходам федерального бюджета именно по состоянию на 1 марта.