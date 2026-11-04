Соглашение Трампа с Путиным: 8 танкеров с российским дизельным топливом уже направляются в США

Куда направляются суда и почему эти рейсы вызывают беспокойство

Сразу восемь российских танкеров в настоящее время перевозят более 300 тысяч тонн дизельного топлива в Соединенные Штаты в рамках недавнего соглашения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Ориентировочные даты прибытия этого груза в американские порты варьируются с 7 по 18 ноября, пишет "Радио Свобода".

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По данным украинского правительства, семь из этих судов четко указали США в качестве конечного пункта назначения. Восьмой танкер, Athina M, ходящий под флагом Греции, скорее всего, совершает аналогичный рейс.

Важно! Главная проблема заключается в статусе этих судов. Четыре танкера – Leruo, Primorye, Manta и Feliks – находятся под жесткими санкциями Европейского Союза, Великобритании и Украины. Свои грузы они погрузили еще в октябре, преимущественно в российском порту Приморск на Балтийском море.

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Кто следит за перемещением топлива

Ситуацию контролируют не только украинские ведомства, но и американские общественные организации. В частности, "Американская коалиция за Украину" и "Razom за Украину" подтвердили, что ведут мониторинг 13 судов, которые потенциально могут доставить российский ресурс в США. Наибольшее внимание экспертов сейчас привлекают танкеры Taurus и Agioi Fanendes.

Обратите внимание! Напомним, что попытки наполнить американский рынок российским топливом начались после заявлений Дональда Трампа о договоренностях с Кремлем. Россия планировала в четыре раза увеличить экспорт дизельного топлива в ноябре, несмотря на собственный внутренний запрет на вывоз топлива.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Однако ожидаемого снижения цен на заправках в США так и не произошло. Наоборот, средняя стоимость галлона дизельного топлива подскочила с 6,28 до 6,35 доллара. Экономические аналитики отмечают, что российская экономика трещит по швам, а их нефтеперерабатывающие заводы физически не способны покрыть дефицит на мировом рынке из-за постоянных атак украинских дронов. Кроме того, прибытие судов, подпадающих под санкции, создает серьезные юридические риски для американского бизнеса, который может столкнуться с уголовной ответственностью за разгрузку такого товара.