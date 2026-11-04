Угода Трампа з Путіним: 8 танкерів із російським дизелем вже прямують до США

Куди прямують судна та чому ці рейси викликають занепокоєння

Одразу вісім російських танкерів наразі перевозять понад 300 тисяч тонн дизельного пального до Сполучених Штатів у межах нещодавньої угоди між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним. Орієнтовні дати прибуття цього вантажу до американських портів варіюються з 7 по 18 листопада, про що пише Радіо Свобода.

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За даними українського уряду, сім із цих суден чітко вказали США як свій кінцевий пункт призначення. Восьмий танкер, Athina M, який ходить під прапором Греції, найімовірніше, здійснює аналогічний рейс.

Важливо! Головна проблема полягає у статусі цих кораблів. Чотири танкери – Leruo, Primorye, Manta та Feliks – перебувають під жорсткими санкціями Європейського Союзу, Великої Британії та України. Свої вантажі вони завантажили ще у жовтні, переважно в російському порту Приморськ на Балтійському морі.

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Хто стежить за переміщенням пального

Ситуацію контролюють не лише українські відомства, а й американські громадські організації. Зокрема, "Американська коаліція за Україну" та "Razom за Україну" підтвердили, що ведуть моніторинг 13 суден, які потенційно можуть доставити російський ресурс до США. Найбільшу увагу експертів зараз привертають танкери Taurus та Agioi Fanendes.

Зверніть увагу! Нагадаємо, що спроби наповнити американський ринок російським пальним розпочалися після заяв Дональда Трампа про домовленості з Кремлем. Росія планувала вчетверо наростити експорт дизеля у листопаді, попри власну внутрішню заборону на вивезення пального.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Проте очікуваного здешевлення на заправках у США так і не відбулося. Навпаки, середня вартість галона дизеля підскочила з 6,28 до 6,35 долара. Економічні аналітики зазначають, що російська економіка тріщить по швах, а їхні нафтопереробні заводи фізично не здатні покрити дефіцит на світовому ринку через постійні атаки українських дронів. Крім того, прибуття підсанкційних суден створює серйозні юридичні ризики для американського бізнесу, який може зіткнутися з кримінальною відповідальністю за розвантаження такого товару.