Россия скручивает газовые вентили: для поставок остался только Китай
Из-за сокращения газа в Европу "Газпром" начал фиксировать рекордные поставки в Китай газопроводом "Сила Сибири". Они превосходят дневные контрактные обязательства, предусмотренные контрактом меж странами.
Об историческом рекорде суточных поставок российского газа в Китай сообщили в пресс-службе "Газпрома", передает 24 канал.
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Исторический максимум в поставках
Превышение суточных контрактных обязательств по поставкам газа в Китай составило 16,5%. Предыдущий исторический максимум был установлен 9 декабря этого года.
К слову, "Газпром" пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре по ранее утвержденному графику на 2022 год.Снабжение идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
Экспорт российского газа рухнул
Напоминаем, что, по информации издания Natural Gas World, экспорт газа из России рухнул с февраля по октябрь 2022 года на 41,1% по сравнению с тем же периодом 2021 года.А по состоянию на сегодняшний день этот показатель увеличился до 43% с начала года, пишет Montel Group.
Уменьшая экспорт газа "Газпром" вынужден его сжигать, поскольку уменьшить добычу так же резко, как и снабжение, невозможно.
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В то же время, Европа умело заменяет российский газ. К примеру, с помощью Балтийского газопровода (Baltic Pipe) газ из норвежского шельфа через территорию Дании будет поставляться морем в Польшу.