Российский танкер доставил газ в Испанию

Судно Cool Rover загрузило газ в декабре на заводе СПГ "Портовая", который принадлежит "Газпрому" и расположен на северо-западе России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Сейчас танкер пришвартовался на импортном терминале в Уэльве, в Испании.

Согласно информации Министерства финансов США, опубликованной 10 января, для операций с использованием этого терминала предусмотрен переходный период до 27 февраля.

Интересно! В то же время покупатели по-разному трактуют условия, какие операции разрешены до завершения этого срока.

США ужесточают санкции против российского СПГ

Новые санкции США направлены на то, чтобы заставить покупателей отказаться от импорта сжиженного природного газа из России и помешать Москве использовать эти доходы для финансирования войны в Украине.

Несмотря на это, Европа продолжает покупать российский СПГ, чтобы обеспечить свои потребности в энергии для отопления домов и работы электростанций. Это происходит даже на фоне растущей напряженности из-за войны.

К слову! В прошлом году поставки СПГ из России в Европу достигли рекордных объемов.