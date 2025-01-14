Російський танкер доправив газ в Іспанію

Судно Cool Rover завантажило газ у грудні на заводі ЗПГ "Портова", який належить "Газпрому" і розташований на північному заході Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Наразі танкер пришвартувався на імпортному терміналі в Уельві, в Іспанії.

Згідно з інформацією Міністерства фінансів США, опублікованою 10 січня, для операцій із використанням цього термінала передбачено перехідний період до 27 лютого.

Цікаво! Водночас покупці по-різному трактують умови, які операції дозволені до завершення цього терміну.

США посилюють санкції проти російського ЗПГ

Нові санкції США спрямовані на те, щоб змусити покупців відмовитися від імпорту зрідженого природного газу із Росії та перешкодити Москві використовувати ці доходи для фінансування війни в Україні.

Попри це, Європа продовжує купувати російський ЗПГ, щоб забезпечити свої потреби в енергії для опалення будинків і роботи електростанцій. Це відбувається навіть на тлі зростаючої напруженості через війну.

До слова! Минулого року постачання ЗПГ із Росії до Європи досягли рекордних обсягів.