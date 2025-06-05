Дело не только в войне: почему уровень инфляции в Украине достиг максимума

В мае инфляция достигла локального максимума, однако в дальнейшем она замедлится. Главными факторами роста цен стали весенние заморозки и война.

Какой сейчас уровень инфляции в Украине

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в апреле 2025 года инфляция ускорилась до 15,1% в годовом измерении, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Согласно оценкам Нацбанка, в мае был ощутимый рост инфляции. Этот показатель превысил траекторию, спрогнозированную регулятором.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины По-прежнему, фундаментальное инфляционное давление подпитывалось устойчивым потребительским спросом и дальнейшим ростом производственных затрат бизнеса, в частности на оплату труда.

Заметьте! Регулятор прогнозирует, что летом инфляция начнет снижаться и постепенно будет приближаться к целевому показателю в 5% годовых.

Почему цены выросли и что будет дальше

Пышный отмечает, что инфляция стала не единственным фактором влияния на цены. В частности, стоимость продовольствия изменилась из-за весенних заморозков.

Летом инфляция будет снижаться из-за:

поступления новых урожаев;

уменьшения мировых цен на нефть;

ослабления ценового давления извне;

улучшения ситуации в энергетике и так далее.

Значительный статистический эффект будет иметь и прошлогодняя высокая база сравнения административно-регулируемых цен, в частности из-за одноразового повышения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года,

– говорит Пышный.

Обратите внимание! Ключевым риском, влияющим на уровень инфляции и цены Пышный называет ход полномасштабной войны.