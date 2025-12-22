Украина запустила новые маршруты для импорта газа

В рамках инициативы "Вертикальный коридор" Украина совместно с соседними государствами запустила новые маршруты для импорта природного газа. Речь идет о Route 2 и Route 3.

Что известно о новых маршрутах?

Соответствующие совместные продукты бронирования мощностей одобрили регуляторы Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Греции. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.

Смотрите также Вопрос выживания: на сколько хватит газа этой зимой и реально ли защитить газовую инфраструктуру

В понедельник, 22 декабря, прошли первые аукционы по новым маршрутам, где предлагали к бронированию месячные мощности для импорта газа из Греции в Украину на январь 2026 года.

Однако на аукционах компании не забронировали мощности для импорта природного газа, что может быть связано с малым временем для подготовки, поскольку продукты одобрили лишь несколько дней назад,

– говорится в сообщении.

Все операторы согласовали 25% скидку на стандартный месячный тариф, одновременно ICGB и "Оператор ГТС Украины" предоставили 46% скидку, которая является самой высокой в регионе. Предложение доступно только как месячные продукты и будет реализовываться через единый аукцион с фиксированной ценой.

К слову, номинации возможны только на выход в Украину, без доступа к внутренним точкам других стран по маршруту.

Route 2 предназначен для импорта LNG с терминала Alexandrupolis в Украину. Маршрут начинается в точке Amfitriti оператора DESFA в Греции, проходить через интерконнектор Греция-Болгария, а дальше через Румынию и Молдову в Украину.

предназначен для импорта LNG с терминала Alexandrupolis в Украину. Маршрут начинается в точке Amfitriti оператора DESFA в Греции, проходить через интерконнектор Греция-Болгария, а дальше через Румынию и Молдову в Украину. Route 3 предназначен для импорта азербайджанского газа в Украину. Маршрут начинается в точке соединения IGB (Интерконнектор Греция-Болгария) с TAP (Трансадриатический газопровод) и далее идет в Украину по тому же маршруту, что и Route 2.

Обратите внимание! Для бронирования было предложено 4,89 миллионов кубических метров мощностей в сутки. В то же время компании не забронировали мощности для импорта на январь.

По словам Владимира Зеленского, подписанное в Афинах накануне соглашение о поставках газа на эту зиму поможет пройти отопительный сезон несмотря на постоянные российские атаки на энергосистему.

Также 22 декабря состоялся аукцион по бронированию мощностей по совместному продукту Route 1 – с греческого терминала LNG Revithoussa в Украину, который заработал еще в июле 2025 года. Было предложено почти 2,3 миллионов кубических метров мощностей в сутки на январь. По итогам аукциона по этому маршруту компании также не забронировали мощности для импорта газа.

Что известно о сотрудничестве с Грецией?