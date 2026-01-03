Укрепление российского рубля в 2025 году стало рекордным. Однако этот фактор все больше выглядит не стабильностью, а прямым следствием непродуманной монетарной политики.

Как искусственный курс рубля влияет на экономику России?

Она может стать катастрофой как для российской экономики, так и для населения страны, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

С начала года рубль подорожал к доллару на 37,7% – со 103,4 в январе до примерно 77. Так валюта резко отклонилась от бюджетного ориентира в 96,5 рублей за доллар на конец года.

Несмотря на попытки подать подорожание как успех, финансовые аналитики указывают на искусственный характер курса, который поддерживают:

высокая ключевая ставка; подавленный импорт; принудительные продажи валютной выручки.

Именно эта комбинация решений и создала валютный перекос, который подрывает базовые экономические балансы,

– отметили в разведке.

Заметьте! Включение рубля в перечень самых прибыльных активов года наряду с платиной, серебром, палладием и золотом подчеркивает "аномальность ситуации", ведь рубль дорожает вопреки логике рынка. И цена этого измеряется триллионами

Например, укрепление валюты стоило российскому экспорту около 7 триллионов рублей, тогда как доходы нефтегазового сектора упали на 22% за 11 месяцев 2025 года.

Кроме того, при курсе около 77 рублей за доллар электроэнергия для российских предприятий стоит 0,117 доллара за киловатт-час – дороже, чем в ряде стран G20, в частности Китае, Канаде и Саудовской Аравии.

Непродуманная монетарная политика дает сбой и на потребительском фронте. Несмотря на сильный рубль, импорт за первые три квартала 2025 года сократился до 89 миллиардов долларов со 100,5 миллиардов долларов годом ранее, что противоречит классическим экономическим закономерностям,

– говорится в сообщении.

Россияне же, которые десятилетиями хранили сбережения в валюте, уже почувствовали последствия курсовых экспериментов. Так 100 тысяч долларов эквивалентны более 103 миллионов рублей в начале года, но сейчас они – около 77 миллионов.

В то же время потребительские цены, а также услуги ЖКХ, растут в разы быстрее инфляции.

Обратите внимание! Валютное укрепление, которое строится исключительно на административных решениях, работает против экономики России – и снова за счет простых россиян.

С начала 2025 российская валюта – рубль – укрепилась на 45%. Об этом пишет Bloomberg.

В конце 2025 года доллар стоил примерно 78 рублей. Эти цифры близки к тем, что были в начале полномасштабного вторжения.

Однако такой курс рубля подрывает конкурентоспособность. Кремль теряет естественные преимущества

Интересно! В то же время слабый рубль улучшит ситуацию не только для экспортеров и бюджета, но и для всей экономики страны.

