На украинском рынке труда дисбаланс: какие вакансии наиболее востребованы

На рынке труда в Украине наблюдается дисбаланс между спросом и предложением. К примеру, в Киевской и Одесской областях на одно вакантное место претендуют в среднем 6 человек. Во Львовской области количество безработных снизилось.

Какая сфера деятельности одна из самых востребованных в декабре

За данным Robota.ua, проанализировав сферы деятельности Украины, в декабре этого года по количеству вакансий предшествует работа в сфере торговли (розничная) – 41%.

Промышленность и производство – 18%,

Торговля оптовая/дистрибуция – 17%,

IТ-разработка программного обеспечения – 13%,

Отели/рестораны – всего 12%.

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Ситуация по областям Украины

Киевская область;

Средняя же зарплата составляетА количество вакансий с заработной платой в 13 – 18 тысяч гривен – 9 644, что является самым высоким показателем.

За данным Государственного центра занятости, передает 24 канал, на 1 декабря 2022 года по Киевской области на одно свободное рабочее место в среднем претендовало 6 безработных. В прошлом году этот показатель составлял 3 человека. А количество актуальных вакансий, заявленных работодателями в Киевскую областную службу занятости, составило 1,5 тысячи единиц.

Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось среди: служащих руководителей – на 1 вакансию претендовало 15 безработных; технические служащие – 12 человек; работников сферы торговли и услуг – 11 человек; простейших профессий – 9 человек.

Наибольшая нехватка кадров наблюдалась среди профессий: продавцы продовольственных товаров, бухгалтеры, продавцы-консультанты, уборщики служебных помещений, охранники.

Львовская область;

Например, на 1 декабря количество вакансий, заявленных работодателями в областную службу занятости, составило более 4 тысяч, что на 20% меньше, чем на 1 декабря 2021 года.

В среднем в области на 1 свободное рабочее место претендовал только 1 безработный. Интересно, что в 2021 году претендовали 3 человека.

Однако все же сохраняется несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в отдельных профессионально квалификационных группах, например — среди служащих и руководителей и технических служащих – по 5 человек соответственно; среди специалистов и квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств – по 3 человека.

Одесская область;

Количество вакансий, заявленных работодателями в Одесскую областную службу занятости, составило 1,4 тысячи единиц, что на почти 60% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

в сфере финансов и страховой деятельности – на 1 вакансию претендовало 28 человек;

в сфере размещения и питания – 15 человек;

среди работников сферы торговли и ремонта – 15 человек;

строительство – 13 человек.

в Одесской области, как и в Киевской, на одно вакантное место претендовало 6 безработных. Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения наблюдалось:

Нехватка кадров наблюдалась среди представителей таких профессий: врачи, учителя, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинисты крана.

Харьковская область;

По состоянию на 1 декабря 2022 г. в Харьковской области количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости области – 800 единиц.

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В среднем по области, на одно свободное рабочее место претендовало 20 безработных, в то время, 1 декабря 2021 года – всего 3 человека. Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось среди квалифицированных рабочих сельского хозяйства – на 1 вакансию претендовало 69 человек, технических служащих и работников сферы торговли – 52 человека.

Нехватка кадров наблюдается среди таких специалистов как фармацевт, ассистент фармацевта, врач-лаборант, электромонтер, контролер газового хозяйства, врач-терапевт.