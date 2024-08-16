Продавать доллары и покупать евро Перейдет ли Украина на евровалюту после вступления в ЕС

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Доллар принимают практически в любой стране мира, а центральные банки государств хранят немалую долю своих резервов в ней. Поэтому неудивительно, что именно эта валюта стала такой популярной в мире на сегодня. Украина не исключение.

Евро же занимает второе место по популярности среди всех валют мира. Кроме того, Украина уверенно шагает к членству в Евросоюзе, получив недавно статус кандидата на вступление.

24 Канал узнавал, какая валюта важнее для нашей экономики, примет ли Украина официальной валютой евро после вступления в Евросоюз и на какую валюту ориентируется украинский бизнес.

Перейдет ли Украина на евро

На сегодня 20 стран Евросоюза из 27 стран приняли в качестве официальной валюты евро. В то же время 7 стран оставили собственную нацвалюту.

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Евро является одной из основных резервных валют в мире. Валюта занимает второе место по доле валютных резервов, объемам торговли на международном валютном рынке и наличного обращения.

Во время разговора с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, что несмотря на будущее членство в Евросоюзе, для того чтобы Украина могла управлять своим бюджетом, доходами и расходами, ей нужно иметь собственную валюту. И это продлится минимум 10 – 15 лет.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Я считаю, что сейчас такая ситуация, в которой Украина будет внедрять собственную валютную политику. Это особенно важно для восстановления, стимулирования экспорта и импорта, формирования собственной индустриальной, промышленной, аграрной политики. И это очень важно иметь свою валюту для того, чтобы регулировать экспортно-импортные потоки и формировать какую-то протекционную политику.

По словам Шевчишина, еврозона имеет очень жесткие правила эмиссионной политики и других аспектов. Поэтому для Украины будет важно иметь независимость по крайней мере на первых порах.

Экономист Ярослав Жалило для 24 Канала добавляет, что немалое количество соседних стран с Украиной, а это Польша, Чехия или Венгрия, до сих пор не перешли на евро. Соответственно даже приобретение членства ЕС не означает, что будет введено евро как официальная валюта.

Ярослав Жалило Руководитель Центра экономических и социальных исследований Это связано с тем, что страны, во-первых, желают иметь все-таки собственную суверенность в монетарной политике, а это возможно только, если есть собственная денежная единица. Ну и плюс есть разные переходные периоды. То есть, скажем так, для Украины более важно наличие таких переходных периодов, поэтому мы не говорим о том, что приобретение членства будет равняться введению евро.

Сейчас перед украинской экономикой в средней и долгосрочной перспективе стоят немало задач, главная из которых – выстоять в войне и обеспечить экономическую основу победы.

Впрочем, не менее важным является еще и отстроить послевоенную экономику и модернизировать структуру национальной экономики так, чтобы она эффективно вписалась в европейскую экономику. Для национальной экономики, которая желает ставить собственные задачи и эффективно их выполнять, лучший способ – это все-таки иметь собственный суверенитет над монетарной политикой,

– добавляет Жалило.

В то же время на запрос 24 Канала в "Глобус Банке" объясняют, что Украина сейчас пытается пока на уровне далеких планов максимально приблизиться к рынкам Евросоюза. В условиях полной интеграции Украины с Евросоюзом, а особенно это касается товарных импортно-экспортных отношений, вполне логично будет "привязать" гривну к евро.

Однако это отнюдь не означает, что произойдет в какой-то обозримой перспективе. Это скорее вектор, намерения, для воплощения которых понадобится ряд решений,

– добавляют в пресс-службе банка.

Во-первых, Украина пока не в Евросоюзе, а потому не декларировала планов отказа от собственной валюты в пользу евро в случае вступления.

Во-вторых, пока мало экономических причин на смену "якорной валюты". Ведь несмотря на рост объема приобретения евро на межбанке, этот показатель лишь свидетельствует о ситуативных ориентирах крупных покупателей.

В июне Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюз. Как рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, Украина активно работает над дальнейшими шагами и реформированием страны, несмотря на войну, чтобы не терять темпы интеграции.

Кроме того, на рост приобретения евро влияет его "инфляционная" стабильность по сравнению с долларом.

Впрочем, на наличном рынке для подавляющего большинства граждан доллар остается едва ли не единственным индикатором собственной стабильности, способом накопить сбережения,

– отмечают в "Глобус Банке".

Потенциал монетарной политики Украины

Ярослав Жалило объясняет, что на сегодня Украина не использует тот потенциал и те положительные возможности, которые предоставляет суверенность монетарной политики.

Мы, по сути, сегодня уступаем этой суверенностью в пользу воплощения наших обязательств перед Международным валютным фондом и другими финансовыми учреждениями, кредиторами. И в этих обязательствах приоритетом является именно макрофинансовая стабильность. То есть прогнозируемость курса, контролируемость инфляции и прочее,

– резюмирует экономист.

Жалило подчеркивает, что стоит совершенствовать собственную монетарную политику, чтобы она, как и остальные, работала на структурные изменения. Таким примером может стать Черногория, которая не является членом ЕС, но она приняла решение ввести евро.

Черногория – туристическая страна, которая по большей части работает в этом направлении. Ей было удобнее минимизировать проблемы с валютными конверсиями. То есть они сознательно отдали свою монетарность и ввели евро, чтобы впоследствии плавнее войти в еврозону,

– говорит Жалило.

Доллар все-таки популярнее

Ярослав Жалило отмечает, что есть разные случаи и ситуации, а значит все будет зависеть в первую очередь от того, какие цели ставит страна.

Известно, что сейчас доллар – это господствующая мировая валюта, и она вряд ли сойдет с пьедестала. В пресс-службе "Глобус Банка" добавляют, что с начала полномасштабной войны были введены жесткие валютные ограничения, ведь валюта стала фактически "дефицитом". А приобретение евро или долларов на черном рынке вряд ли можно было учесть.

Можно сказать, что с началом Великой войны спрос вообще на основные валюты, к которым относят доллар и евро, вырос минимум в 1,5 – 2 раза: но чисто по ощущениям ⅔ этого спроса – это было естественной попыткой граждан уберечь сбережения от обесценивания, конвертировав их в валюту. К тому же НБУ 24 февраля 2024 года ввел жесткие валютные ограничения и зафиксировал курс,

– напоминают в финучреждении.

По опыту "Глобус Банка", несмотря на периодический рост популярности евро, доллар остается главной валютой – более 70% всех операций по покупке и продаже осуществляется с этой денежной единицей.

Периоды увеличенного спроса на ту или иную валюту почти всегда сменяются периодами незначительного спада. Поэтому не стоит делать дальновидные выводы об устойчивости повышенного спроса на евро,

– говорят в пресс-службе.

Дело еще и в том, что бюджетные расчеты в Украине привязаны именно к курсу американской валюты. А ментальная традиция воспринимать доллар, как надежный способ уберечь деньги от обесценивания, никуда не делся.

Впрочем, финансовый аналитик Шевчишин замечает, что доля евро в Украине все-таки растет. Дело в том, что сейчас украинцы могут выехать из Украины только через Европу, а для этого нужно иметь евро. Кроме того, есть рост по использованию евро в платежах.

Начнет ли бизнес ориентироваться на евро

НБУ начал публиковать альтернативную статистику по евро, которая нужна для интеграции с Евросоюзом. Обычно внешнеэкономические показатели публикуются в долларовом эквиваленте, но сейчас некоторые из этих показателей параллельно публикуются еще и в евровом эквиваленте.

Шевчишин объясняет, что в Украине есть "долларовая традиция". Кроме того, все внешнеэкономические операции импортеров/экспортеров происходят в долларах, а это означает, что страна и люди работают именно в этой валюте.

Получается просто так, что если система сориентирована на доллар, то соответственно валюта внутри страны будет "вращаться" дешевле. И если вам нужна какая-то большая сумма валюты в долларе, то вы быстрее ее приобретете, чем аналогичную сумму в евро, потому что их просто меньше в стране,

– заключает господин Андрей.

Ситуация с наличным и официальным курсом валют

В долларах на сегодня самые низкие транзакционные расходы, а в таких валютах, как фунт, иена или даже злотый, расходы значительно больше.

Банкир Анна Золотько спрогнозировала для 24 Канала, что на этой неделе на рынке валют будет наблюдаться разнонаправленное курсовое движение как в безналичном, так и в наличном сегментах.

Кроме того, в начале недели участники рынка вероятнее всего хотели закрепить тренд на рост стоимости доллара. Впрочем, для этого потенциал пока ограничен.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Так что, по моему мнению, в течение этой недели наличный курс доллара будет находиться в коридоре 41,2 – 41,8 гривны за доллар.

В то же время банкир Тарас Лесовой рассказывает для 24 Канала, что рынок в августе может прогнозируемо "отреагировать" на несколько факторов, например рост электроэнергии, перебои с электроснабжением, ожидаемый пересмотр акцизов на топливо.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Курс может удержаться в коридоре 40,7 – 41,7 гривны за доллар.

В то же время ближе к осени могут сформироваться новые валютные коридоры: это 41 – 42 гривны за доллар и 44 – 47 гривен за евро.

Ближе к сентябрю могут сформироваться новые курсы, однако вряд ли общая "архитектура" рынка претерпит изменения,

– добавил Лесовой.

Курс доллара по состоянию на 15 августа:

В банках покупка доллара составляет в среднем по 41,10 гривны, а продажа по 41,59 гривны.

составляет в среднем по 41,10 гривны, а продажа по 41,59 гривны. На черном рынке несколько иная ситуация: купить доллар можно по 41,45 гривны, продать – по 41,55 гривны.

несколько иная ситуация: купить доллар можно по 41,45 гривны, продать – по 41,55 гривны. Доллары покупают обменники по 40,80 гривны, а продают – по 41,59 гривны.

по 40,80 гривны, а продают – по 41,59 гривны. В то же время Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 41,34 гривны.

Курс евро: