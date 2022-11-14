Война в Украине, наказание для России и безумная инфляция: о чем будут говорить на G20
Источник:Financial Times
Семнадцатая встреча глав государств G20 и государств-партнеров состоится 15-16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали. Какая тема будет главной, читайте в материале.
Лидеры большинства могущественных государств мира прибывают в Индонезию перед открытием саммита в этот вторник. Все они объединены опасениями относительно безумной инфляции, нестабильности и нехватки продовольствия и энергии, но разъединены разногласиями по поводу войны в Украине, ее виновника и способами завершения конфликта.
Читайте также Перспективы мировой экономики становятся все "похмурее", – МВФОбратите внимание, Владимир Путин не посетит саммит G20 лично. Он отправил на встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Также есть вероятность, что Путин присоединится к дискуссии виртуально.
Первая встреча G20 после холодной войны
Это первая G20, которая состоится по истечении эпохи после холодной войны. Ожидается, что война на Украине и ее последствия станут главной темой встречи.
Мы снова оказались в глобальном ландшафте, где существует милитаризованное соперничество между Западом и Россией. И это соперничество сейчас распространяется на Китай. И, как следствие, способность G20 функционировать как кооперативный орган подвергается большому сомнению,
– Чарльз Купчан, старший научный сотрудник Нью-Йоркского мозгового центра Council on Foreign Relations.
О чем будут говорить на саммите
- Вступительная дискуссия будет сосредоточена на войне в Украине. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обратится в собрание виртуально.
- Вторая сессия будет сосредоточена на глобальном здравоохранении, а третья – на цифровых проблемах.
- Западные лидеры используют саммит, чтобы получить поддержку по предложенному ограничению цен на экспорт российской нефти. Они будут пытаться найти решение проблемы нехватки продовольствия и удобрений, вызванной вторжением.
- Прогнозируют, что большое внимание будет приковано к президенту Китая, поскольку многие члены G20 озабочены его отношениями с Кремлем.
Мы хотим избежать формирования фронтов в G20. Мы хотим быть открытыми для диалога со странами, даже если они не поддерживают санкции,
– сказал высокопоставленный немецкий чиновник Financial Times.
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ЕС готов к ограничению цен на российскую нефть
Мы ввели все необходимые инструменты в Европейский Союз. Важно не только высушить военный сундук России, но и очень важно для многих уязвимых стран иметь приемлемый уровень цен,
– сказала фон дер Ляйен Bloomberg.