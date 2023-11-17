Профессии в Украине, которые будут наиболее нужны в ближайшие 10 лет

В Минэкономики рассказали, какие профессии будут наиболее востребованы на рынке Украины в ближайшие 10 лет. Основную ставку будут делать на инженеров и технических специалистов по восстановлению оборонно-промышленного комплекса и развитию отечественных военных технологий.

Самые нужные профессии в Украине в ближайшее время

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная пояснила, что государству в ближайшее время потребуются специалисты в оборонно-промышленном комплексе.

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Татьяна Бережная Заместитель министра экономики Украины Мы уже сформировали свое впечатление и свои выводы относительно того, кто нам потребуется, какие будут ключевые навыки, специальности и профессии в следующие 10 лет... Мы приходим к выводу, что наиболее востребованными будут инженеры и технические специалисты для восстановления оборонно-промышленного комплекса и развития отечественных военных технологий Нам нужны будут военные специалисты всех специальностей.

Также она отметила, что очень потребуются выпускники STEM-образования (наука, технология, инженерия, математика). Кроме этого актуальными останутся следующие профессии:

медицинские работники, реабилитологи;

психологи;

специалисты энергетической отрасли;

специалисты по публичной политике;

профессионалы в строительной отрасли – архитекторы, проектировщики, инженеры.

Зарплата украинцев выросла

Средняя зарплата украинцев выросла до 17 176 гривен во ІІ квартале 2023 года. В сравнении со вторым кварталом в 2022 году эта сумма выросла на 25,2%.

Больше выплаты возросли в следующих отраслях:

информация и телекоммуникации – выросла на 30,1% до 36 604 гривен;

финансовая и страховая деятельность – на 34,7% до 32 801 гривны;

профессиональная, научная и техническая деятельность – на 21,4% до 22 871 гривны;

государственное управление и оборона – на 13,3% до 21 929 гривен.

Кстати, в госбюджете на 2024 году предусмотрено, что средняя зарплата по Украине вырастет до 21 809 гривен.