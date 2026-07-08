Перемирие пошатнулось: США передумали в отношении санкций против Ирана

США вновь ввели санкции против Ирана после эскалации напряженности в Ормузском проливе. Администрация президента Дональда Трампа отменила разрешение на продажу иранской нефти.

Какое новое решение принял Вашингтон

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдало новую лицензию, которой восстановило прежние ограничения, пишет Politico.

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Документ от 7 июля подписал директор OFAC Брэдли Смит.

Теперь у компаний есть всего 10 дней, до 17 июля, чтобы завершить все начатые операции с иранской нефтью.

Все платежи должны осуществляться на заблокированный счет в США.

Почему США вернули санкции

Решение ослабить санкции против иранской нефти Вашингтон принял лишь в прошлом месяце, после достижения мирного соглашения с Тегераном.

Тогда меморандум о взаимопонимании предусматривал немедленное смягчение американских ограничений на экспорт нефти из Ирана. США выполнили свои обязательства и предоставили временную лицензию на торговлю сырьем, которая должна была действовать как минимум до 21 августа.

Однако после недавних атак со стороны Ирана на несколько нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через Ормузский пролив, США изменили свое мнение.

Американский чиновник пояснил, что действия Ирана в Ормузе стали "абсолютно неприемлемыми для Соединенных Штатов".

Как президент Трамп, так и администрация неоднократно подчеркивали, что меморандум о взаимопонимании с Ираном полностью основан на принципе выполнения обязательств. Иран будет получать выгоды только при условии надлежащего поведения,

– подчеркнул чиновник.

Таким образом, мирное соглашение между США и Ираном, заключенное странами в июне, остается весьма неустойчивым. А возобновление санкций Вашингтоном свидетельствует о том, что стороны готовы к решительным шагам, чтобы достичь своих целей в этом противостоянии.

К слову, на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что после временного ослабления санкций Ирану так и не удалось значительно расширить круг покупателей своей нефти. Страны якобы опасаются новых ограничений со стороны США. Поэтому главным покупателем иранской нефти остался Китай.