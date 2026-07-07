Об этом UKMTO сообщил в соцсети Х.

Смотрите также: Торговля больше не будет свободной: Европа готовится к неизбежному в Ормузе

Что известно об атаке на танкер?

По информации британской стороны, в результате удара судно получило незначительные повреждения корпуса. О погибших или пострадавших не сообщается. Также, по предварительным данным, инцидент не привел к загрязнению окружающей среды или утечке груза.

Несмотря на атаку, танкер не потерял ход и продолжил движение к следующему порту в соответствии с запланированным маршрутом.

В то же время агентство Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение сообщило, что речь идет о танкере, перевозившем сжиженный природный газ. По версии иранских СМИ, судно подверглось атаке после того, как якобы "проигнорировало предупреждение".

При этом официальный Тегеран не взял на себя ответственность за инцидент и не сообщил, кто именно мог совершить атаку.

Стоит отметить, что Ормузский пролив остается одним из важнейших морских транспортных коридоров мира. Через нее проходит значительная часть глобального экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, поэтому любые инциденты в этом районе вызывают беспокойство международного сообщества и могут влиять на ситуацию на мировых энергетических рынках.

Напомним, США пытаются убедить Иран отказаться от планов контролировать судоходство в Ормузском проливе и не вводить плату за проход судов.

Американская сторона предложила Тегерану компромисс: отказаться от претензий на контроль над проливом в обмен на доступ к части замороженных иранских активов, хранящихся за рубежом. Речь идет, в частности, о разблокировании 6 миллиардов долларов из примерно 100 миллиардов долларов замороженных активов Ирана.

В то же время в Тегеране заявили, что не намерены соглашаться на такие условия. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подчеркнул, что Ормузский пролив находится под контролем Ирана, а не Соединенных Штатов. Кроме того, иранские военные предупредили, что любое судно, которое будет проходить через пролив по маршруту, не согласованному с Тегераном, может получить "немедленный и мощный ответ".

Эксперты считают, что Иран больше заинтересован во введении постоянной платы за проход судов, которая потенциально могла бы приносить стране около 40 миллиардов долларов ежегодно. Именно поэтому переговоры между Вашингтоном и Тегераном о будущем Ормузского пролива остаются сложными, а сам регион по-прежнему является одним из главных очагов напряженности на мировом энергетическом рынке.