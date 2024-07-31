Денис Шмыгаль рассказал, что после введения санкций против российского "Лукойла", который поставлял нефть Венгрии и Словакии, имел ряд разговоров с Робертом Фицо.

Украинский премьер отметил, что разговоры со словацким коллегой были в духе общей политики нового прагматизма и все – об энергетической безопасности Киева и Братиславы. Кстати, Фицо уже прибегал к угрозам и ультиматумам в сторону Украины.

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Что заявил Шмыгаль после разговоров с Фицо

Денис Шмыгаль заявил, что Украина настаивала и продолжает настаивать на том, что необходим максимальный отказ от российской нефти. Ведь Россия и энергобезопасность – несовместимые вещи.

Украинский премьер отметил, что ЕС разрешил Словакии и другим странам использовать российскую нефть при условии, если они будут активно развивать альтернативные каналы поставок. Более того, большинство государств – развивает.

Премьер заверил, что Украина и в дальнейшем – надежный транзитер для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права.

Санкции, введены СНБО Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Поэтому имеем полное понимание Брюсселя в этом вопросе,

– заверил Шмыгаль.

Он отметил, что:

Словакия – надежный партнер Украины, от которого Киев не ожидает шантажа или угроз;

санкции, введенные Украиной, не являются угрозой для энергетической безопасности Словакии. Зато угрозой является Россия, а именно – ее гибридная энергетическая война против словацкого народа, ее шантаж и политические ультиматумы.

Шмыгаль добавил, что в октябре 2024 года запланирована очередная межправительственная встреча, где стороны продолжат конструктивный, прагматичный диалог.

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Кстати, ранее Роберт Фицо предложил Денису Шмыгалю "техническое решение" транзита российской нефти, "в котором должны были бы принять участие несколько государств, в частности Словакия".

Словацкий премьер уверял, что восстановление транзита части российской нефти для нефтеперерабатывающего завода Slovneft является чрезвычайно важным, потому что альтернативные источники нефти дороже и якобы могут быть технологически непригодными. Подробнее читайте по ссылке.