Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время конференции Fair Play, посвященной введению дополнительных санкций против России.

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Украина призывает к санкциям против крупнейших потребителей российской нефти

Сибига отметил, что Киев очень внимательно следит за ростом товарооборота отдельных государств, в частности Центральной Азии, с Россией. По отдельным направлениям прирост значительный. По словам министра, говорится в частности о продукции, которую Москва использует в военных целях.

Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по странам, а их не так много, которые больше всего потребляют российской нефти. При этом используется теневой флот, поэтому в ближайшее время мы будем инициировать соответствующие санкционные шаги в отношении тех стран, которые больше всего покупают российской нефти,

– указал он.

По словам Андрея Сибиги, российская нефть, газ и другие топливные продукты обеспечивают до 50% поступлений в бюджет России. В то же время они до сих пор попадают на европейские рынки. Только за апрель этого года Россия заработала от продажи энергоресурсов около 13 миллиардов долларов. Ежедневно на войну Москва тратит примерно 1 миллиард.

Глава МИД подчеркнул, что нарастающие атаки с использованием ракет и дронов свидетельствуют о том, что Москва все еще находит доступ к ключевым комплектующим, сырья, оборудования и программного обеспечения. Он считает, что Россию нужно изолировать от критических компонентов для оборонной промышленности как шаг к миру.