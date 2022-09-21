Россия сама себя уничтожает: почему последние действия страны–агрессорки только ускорят ее крах

Россия объявила о частичной мобилизации и о проведении референдумов на оккупированных территориях Украины. Мир негативно отреагировал на такие действия, поэтому существует риск введения еще больших санкций против страны–агрессорки.

Вопреки западным санкциям, россия такими действиями сама медленно уничтожает свою экономику. Об этом рассказал 24 каналу экономический эксперт Борис Кушнирук.

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Спад российской экономики

Бесспорно, что экономика россии будет в ниспадающем цикле. Через месяц или два она обычно не упадет, но то, что последние решения власти будут негативно ощущаться – это факт.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Нелегкой будет задача мобилизовать 300 тысяч человек. Их нужно собрать, организовать, одеть, научить. На это все нужны немалые средства. Кроме того, все эти лица работают, а после мобилизации, их рабочие места останутся без квалифицированных специалистов. Это точно не поспособствует улучшению экономической ситуации.

Хоть импорт стремительно сократился из-за ограничений, в россии остается энергетический экспорт. Потому, по словам эксперта, поступление валюты еще будет, и соответственно, с торговым платежным балансом пока, что все тоже будет хорошо. Курс будет держаться, учитывая, что население сохраняет средства на покупку долларов.

С одной стороны, для Украины эта мобилизация – плохое явление, ведь тогда война будет продолжаться дольше, а с другой стороны, это ускорит разрушение России. И я к этому отношусь цинично-положительно, ведь россия точно не справится с этим.

– говорит Борис Кушнирук.

А что там с санкциями

Как сообщает эксперт, санкции призваны ослабить россию. Или позже, или раньше – эффект от этого при всем будет работать на долгосрочную цель.

Сейчас речь идет о нормах, которые будут определять россию государством –террористом, или механизмы, которые применят при признании страны государством – террористом. Также, санкции против "росатома". Это все, что осталось сделать из всего санкционного режима,

– добавил собеседник.

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Реакция мира

Как заявил Пол Шелдон, главный геополитический советник в S&P Global Commodity Insights, мобилизация приведет к еще большему единству Запада по санкциям в нефтяном секторе и повысит риски более жестких мер, если цены на сыр упадут в ближайшие месяцы.

В 2023 году ожидается дальнейшее негативное влияние на российскую экономику: с 5 декабря вступает в силу ограничение по российской сырой нефти морским путем, а 5 февраля – ограничение на импорт нефтепродуктов.

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