Непреклонна в поддержке: ЕС продлил санкции против России еще на год
Источник:Официальный журнал ЕС
В Европе продлили санкции против России за незаконное признание временно оккупированных территорий Украины, так называемых "ЛДНР". Также, в октябре 2022 года, эти санкции расширили после аннексии Херсонской и Запорожской областей.
Продлены санкции за аннексию украинских территорий Россией
Совет Европейского Союза продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Россией. Согласно этому, были продлены санкции в отношении страны-агрессорки до 24 февраля 2023 года.
Читайте также Из-за нападения на Украину Путин лишил российскую экономику 190 миллиардов долларов, – BloombergОбратите внимание, что речь идет о санкциях, введенных 23 февраля 2022 года на признание Россией так называемых "ЛДНР". В октябре к санкциям добавились незаконно признанные Россией Херсонская и Запорожская области Украины.
Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации политики непризнания незаконной российской аннексии,
– говорится в решении.
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Европа заплатила России сумасшедшую сумму денег
С начала полномасштабного вторжения Евросоюз купил у России энергоносителей почти на 140 миллиардов евро. Об этом свидетельствуют данные CREA.
- Если сравнить эту сумму с объемами помощи Украине, то по подсчетам Kiel Institute ЕС пообещал выделить всего 51,8 миллиарда евро.
- Однако с 5 декабря 2022 года ЕС отказался от морских поставок нефти, а с 5 февраля этого года – от нефтепродуктов. Кроме того, страны G7 и ЕС установили ограничение в 60 долларов на стоимость нефти, которую агрессор продает третьим странам.
- Кстати, Германия уже полностью отказалась от импорта всех российских энергоносителей.