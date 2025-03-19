Трамп хочет пересмотреть санкции против России: будут ли США ужесточать ограничения
- Дональд Трамп поручил пересмотреть санкции против России и готов их усилить при необходимости.
- Министр финансов США указал на "вялость" санкций против России в энергетической сфере, обвиняя в этом администрацию Байдена.
Дональд Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту осуществить пересмотр санкций против России. Американский президент готов, при необходимости, усилить действующие ограничения.
Что будет с санкциями США против России
Бессент говорит, что в течение долгого времени против России действовали "ленивые санкции", сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox Business.
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Мы считаем, что они подрывали роль доллара как резервной валюты, люди отказывались от доллара. Мы собираемся перейти к режиму максимально действенных санкций. Мы бьем по ним серьезно, быстро, жестко – и сейчас это происходит с Ираном.
Бессент указывает, что санкции против России в энергетической сфере "очень вялые". В этом министр обвинил политику администрации Байдена.
Санкции были очень вялыми, потому что они (администрация Байдена – 24 Канал) боялись скачка цен на нефть в США во время выборов. Перед тем, как уйти с должности, советник по нацбезопасности Джейк Салливан усилил санкции, я бы сказал, с трех до шести. Президент Трамп сказал мне, что при необходимости мы усилим их до десяти,
– говорит Бессент.
Благодаря усилению санкций, администрация Трампа хочет посадить Путина за стол переговоров.
Обратите внимание! Бессент сказал, что, при необходимости, будут рассматриваться максимальные энергетические санкции против России.