Станут "ядерным взрывом": какие действия Трампа окончательно обвалят экономику России

Украина и Европа согласились 12 мая ввести всеобъемлющее прекращение огня минимум на 30 дней. Если Россия не пойдет на это, то будут введены мощные санкции. Но свой ход еще могут сделать Соединенные Штаты.

Об этом 24 Каналу рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. По его словам, санкции против России могут быть действительно болезненными. Но многое зависит от Дональда Трампа.

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Что может сделать Дональд Трамп

Как отметил Ширяев, сейчас российский бизнес и инвесторы рассчитывают, что все-таки будет принято соглашение между Соединенными Штатами и Россией. Если же Трамп, наоборот, начнет усиливать санкции, то это станет серьезным ударом по стране-агрессорке.

Если Европа сможет синхронизировать новый пакет санкций с США, то это будет бомбой, которая страшнее санкций. В России надеются, что "Трамп – наш". А такие действия от него станут "ядерным взрывом". Сам факт того, что Трамп присоединится, станет катастрофой для того нарратива, который выстраивает Кремль в последнее время и на базе которого пытается удержать экономическую ситуацию,

– отметил Ширяев.

Конечно, маловероятно, что последствия этого удара по экономике России будут моментальными. Но уже звучат прогнозы, что в течение 2025 года курс рубля к доллару может упасть до 110-120 рублей.

Экономика держится на вере и расчете сценариев, которые считаются вероятными. А присоединение Трампа к европейским санкциям станет одномоментным сильным ударом. Быстро экономика не обвалится. Будет долгий процесс загнивания с ярким кризисом с покрытием дефицита бюджета, кризисом банковской системы, рынка жилья и т.д,

– сказал Ширяев.

Добавим, в ночь на 11 мая диктатор Путин отверг идею перемирия. Он потребовал возобновить переговоры с Украиной в стамбульском формате 15 мая. Президент Владимир Зеленский ответил, что лично будет ждать Путина 15 мая в Стамбуле.