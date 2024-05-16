2024 год - переломный: экономист объяснил, как Россию уничтожают санкции

Россия тратит практически все свои финансы на войну против Украины. Запад не планирует усиливать санкции против страны-агрессора, однако действующие санкции и ведение войны для России станет фатальным для ее экономики.

Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук Игорь Липсиц, отметив, что 2024 год станет для России переломным. Уже сейчас Владимир Путин выступил с инициативой налоговой реформы, которая приведет россиян к еще большей бедности.

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Санкции не усилят

По словам доктора экономики, санкции против России можно усилить, однако этого никто не делает. Американские и европейские политики хотят ослабить Россию, а не разрушить. Мир боится разрушить ее, чтобы вместо централизованного государства возникли карликовые бандитские группировки, с которыми никто не будет знать, что делать.

Картина такова: ослабить – да, уничтожить – нет,

– заметил Липсиц.

Переломный год

Доктор экономики объяснил, что чем дольше длится война, тем больше будет деградировать российская экономика. Россия будет превращаться в бедную и отсталую страну, которая не сможет производить новейшее вооружение. Кремль будет тратить на войну все больше денег из социального бюджета страны.

Это приведет к разрушению российской экономики, так же как упала экономика СССР. 2024 год для России является переломным. В России еще есть остаток денег для финансирования войны и при этом еще как-то может поддерживать экономику,

– подчеркнул Липсиц.

Как Россия будет решать проблему с финансированием войны

С 2025 года, по словам доктора экономических наук, уже будет неизвестно, откуда Россия будет брать деньги для финансирования войны. Для этого нужно будет много денег отбирать у населения, бизнеса.

Уже Путин заявил, что будет налоговая реформа в России. 20 мая в Госдуме будут обсуждать "налоговую настройку". Они планируют ввести прогрессивную шкалу наложения налога, то есть больше отбирать доходов граждан на финансирование войны,

– отметил Липсиц.

Согласно этой реформе российское население будет беднеть, будет меньший спрос на российские товары и российская экономика не сможет расти.

По мнению доктора экономических наук, Россия в 2024 году будет пытаться любой ценой смочь хоть какой-то имеющейся победы над Украиной, чтобы начать вести переговоры и прекратить активную фазу войны, ведь дальше Россия начинает все больше "трещать".

Что ждет россиян после окончания войны

По словам доктора экономических наук, россияне имеют странную веру в то, что, если прекратятся боевые действия, то все будет так, как раньше. Однако этого не будет, ведь Россия будет иметь огромные расходы на захваченные территории, если, конечно, ей это удастся, а именно: ремонт, выплата пенсий, содержание там военных и восстановление утраченной военной техники.

Назначение Андрея Белоусова означает, что россияне будут теперь жить в условиях военной экономики долго, пока она не обвалится до уровня, который погубит страну в целом,

– добавил Липсиц.

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