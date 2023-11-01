ЕС готовит новые санкции против России на сумму 5,3 миллиарда долларов

Новые санкции от ЕС против Кремля будут касаться торговых ограничений. Сумма, которая должна быть заблокирована, составляет более 5 миллиардов долларов.

Какими будут новые санкции против России

Европейский союз начинает рассмотрение нового пакета санкций. Цель этих ограничений – уменьшить доходы Кремля от промышленности. Суммарно, это уже 12 пакет санкций, который касается именно торговых возможностей России.

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ЕС стремится максимально снизить финансовые потоки в Москву. Ведь именно благодаря значительным доходам российская военная машина продолжает работать, а это, в свою очередь, затягивает войну в Украине.

Новый пакет санкций направлен именно на то, чтобы ограничить оборонные возможности России. Еврокомиссия рассматривает запрет на лицензирование российского ПО. Также ЕС хочет ограничить использование технологий, которые может привлекать Кремль в военное дело. Речь идет об определенных химикатах и сварочных аппаратах.

Отдельно в документе указано на запрет на импорт алюминиевых изделий. Пока ЕС проводит консультацию на эту тему.

В последний раз санкции ЕС против России были введены в июне 2023 года. Тогда начал действовать запрет на товары и технологии, которые могут быть задействованы в оборонном секторе. Также в санкционный список добавили 87 новых компаний, связанных с Россией.